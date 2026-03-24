Теракт у Бучі: підозрюваного лишили під вартою до 21 травня

Термінова новина

Підозрюваному у вчиненні теракту у Бучі обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 21 травня без права внесення застави

"Суспільне" також повідомляє, що на суді підозрюваний Богдан Тимченко заявляв, що куратор злочину шантажував його і погрожував життю його матері, яка зараз у зоні бойових дій.

Нагадаємо, вчора у Бучі стався теракт внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців. За даними правоохоронців, Тимченко отримував інструкції від невідомого, з яким познайомився у комп’ютерній грі. За кожне "завдання" йому обіцяли 25 тисяч гривень.

