Теракт у Бучі: підозрюваного лишили під вартою до 21 травня
Дата публікації: 24 березня 2026 16:20
Підозрюваному у вчиненні теракту у Бучі обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 21 травня без права внесення застави
"Суспільне" також повідомляє, що на суді підозрюваний Богдан Тимченко заявляв, що куратор злочину шантажував його і погрожував життю його матері, яка зараз у зоні бойових дій.
Нагадаємо, вчора у Бучі стався теракт внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців. За даними правоохоронців, Тимченко отримував інструкції від невідомого, з яким познайомився у комп’ютерній грі. За кожне "завдання" йому обіцяли 25 тисяч гривень.
