Головна Київ Кличко скликає засідання Київради: розглянуть понад 200 питань

Кличко скликає засідання Київради: розглянуть понад 200 питань

Дата публікації: 23 березня 2026 12:54
Кличко скликає засідання Київради: розглянуть понад 200 питань
Засідання Київради. Фото: пресслужба Київради

Київська міська рада збереться на пленарне засідання у четвер, 26 березня. Воно заплановане на 10:00. На порядку денному 225 питань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на порядок денний Київради.

"Провести 26 березня о 10:00 пленарне засідання V сесії Київської міської ради IX скликання в залі пленарних засідань", йдеться в розпорядженні.

Зокрема, депутати розглянуть питання щодо:

  • недопущення посилення податкового навантаження на підприємців;
  • про компенсацію збитків для ХК "Київміськбуд" в обсязі 2,28 млрд грн 
  • роботи системи фіксацій порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у Києві;
  • присвоєння імен кільком скверам;
  • перейменування бібліотеки ім. Івана Сергієнка та кількох вулиць;
  • втрати чинності деяких дозволів на створення органів самоорганізації населення.

Крім того, депутати Київради розглянуть у ІІ читанні програму розвитку промисловості й підприємництва.

На порядку денному і придбання квартир для жителів зруйнованого будинку на провулку Кременецькому.

Звітуватиме 26 березня в Київраді мер Віталій Кличко розкаже про заходи, спрямовані на забезпечення реалізації закону про засади держрегуляторної політики у сфері господарської діяльності. А також новий очільник Дептрансу Сергій Підгайний щодо Міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури 2026-2028 та стан доріг. 

Посадовці Києва розкритикували діяльність Кличка

Нещодавно голова Деснянської РДА Києва Максим Бахматов заявив, що Київська міська державна адміністрація недостатньо оперативно реагує на виклики пов’язані з енергостійкістю столиці. Крім того, він вважає, що місто недостатньо підготовлене до наступного опалювального сезону.

А начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розкритикував окремі положення, які висунув Кличко, до Плану енергостійкості столиці. За його словами, вони можуть змінити правила відповідальності за державні закупівлі.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
