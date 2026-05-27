Атака на Київ 24 травня: Папа Римський зробив заяву після удару

Папа Римський Лев XIV. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Римський Лев XIV висловив глибоку тривогу через активізацію масованих ударів по Україні. Після атаки на Київ, що відбулася 24 травня, понтифік наголосив, що "війна лише примножує страждання та ненависть".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vatican News.

Заява Папи Римського про удари по Україні

Під час традиційної загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані 27 травня понтифік зазначив, що з великим занепокоєнням спостерігає за розвитком подій та черговим загостренням воєнних дій.

Він запевнив у своїй близькості та підтримці всіх людей, які потерпають від наслідків нещодавніх обстрілів, що дедалі частіше спрямовані проти цивільного населення та мирної інфраструктури.

"Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей", — сказав Папа Римський.

На завершення свого звернення він закликав до молитви та ввірив усі поранені війною народи під особливий захист Діви Марії, Цариці миру.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 24 травня росіяни вдарили по Києву з різних типів озброєння. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, а ще 91 особа — отримала поранення, серед них є діти.

В місті два дні ліквідували наслідки атаки, адже руйнування були у всіх районах столиці. Під ворожим вогнем опинилися архітектурі пам'ятки Києва, столична база ДСНС, житлові будинки, а також торговий центр "Квадрат".

Крім того, РФ погрожує новими ударами по Києву і попереджає іноземців. Також окупанти закликають киян не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.