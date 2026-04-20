У Раді хочуть відставки Клименка та Вигівського після теракту в Києві

Ігор Клименко та Іван Вигівський.

Нардепка Юлія Яцик заявила, що ініціюватиме звільнення Ігоря Клименка з посади очільника Міністерства внутрішніх справ та Івана Вигівського з посади голови Нацполіції. Причина — дії поліцейських під час теракту в Голосіївському районі Києва 18 квітня. Парламентарка вже готує відповідні проєкт постанов.

Нардепка Яцик розкритикувала дії поліцейських під час теракту

"Випадок зі стріляниною в Києві показав справжнє обличчя сучасної Національної поліції України. Вони не навчені для війни (зі 100 тисяч воює лише 8). Вони тікають, коли треба застосовувати зброю, затримувати злочинців та захищати цивільних. Вони заплющують очі та просто відвертаються, коли ТЦК бʼють, пакують, задувають балончиком і підпалюють авто з людиною всередині або вимагають гроші у військовозобовʼязаних", — йдеться в повідомленні.

Яцик наголосила, що найкраще місце для навчання поліцейських, які не знають як діяти в критичних ситуаціях, — це зона бойових дій. Також, за її словами, потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи.

"Готую відповідний проєкт постанови про звільнення І.Клименка з посади міністра МВС та звернення до КМУ про звільнення І.Вигівського з посади голови Нацполіції", — додала вона.

Теракт у Києві

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 квітня в Голосіївському районі столиці сталася стрілянина. 58-річний чоловік відкрив вогонь на вулиці та вбив кількох людей. Після цього зловмисник захопив заручників у супермаркеті.

Переговори зі зловмисником тривали близько 40 хвилин, проте були безрезультатними. Під час затримання чоловіка ліквідували.

Станом на 20 квітня відомо про сім загиблих внаслідок нападу. Кілька жертв померли вже в лікарні. Ще семеро громадян госпіталізовані з пораненнями.

Відставка голови патрульної поліції

Після теракту, у мережі почали ширитись відео, на яких видно, як двоє поліцейських втекли одразу після того, як пролунали перші постріли. За цим фактом одразу розпочали кримінальне провадження.

Згодом стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. До цього, у Раді ініціювали виклик Жукова на пленарне засідання та питання про його звільнення через неналежне виконання службових обовʼязків та ймовірну бездіяльність його працівників.

Вигівський заявив, що Жуков отримає іншу посаду. Вона, ймовірно, буде пов'язана з армією. Очільник Нацполіції вважає, що нападника потрібно було одразу ж ліквідувати, застосувавши зброю.