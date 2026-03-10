Відео
Вітренко розповів, скільки коштуватиме енергостійкість столиці

Вітренко розповів, скільки коштуватиме енергостійкість столиці

Дата публікації: 10 березня 2026 17:34
Де Київ братиме кошти на відновлення енергетики — відповідь Вітренка
Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Відновлення енергостійкості Києва коштує більше 60 млрд гривень. У бюджеті Києва станом на сьогодні є шоста частина цих грошей.

Про це депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Читайте також:

Бюджет Києва будуть змінювати

"У нас сьогодні є приблизно шоста частина цих грошей, які вже зараз можна витрачати. У цьому ж проєкті енергетичної стійкості була і думка про те, що найближчим часом необхідно вносити зміни в бюджет міста Києва. Ми це підтримуємо", сказав Вітренко.

За його словами, необхідно перерозподіляти бюджет столиці. Зокрема, забирати кошти з парків і скверів на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

"Спочатку критична інфраструктура, потім соціальні виплати, а потім якщо залишиться щось вже все інше. Тому буде ще перерозподіл бюджету, там приблизно в обсягі 13 млрд гривень. Окремо працюємо, є проєкти роботи з донорськими організаціями і з Європейським інвестиційним банком, але там ще дуже далеко до їх завершення", додав депутат.

Крім того, Вітренко зазначив, що Київ вже міг реалізувати всі ці проєкти, якби почав це робити ще чотири роки тому.

Зима 2025-2026 стала найважчою для Києва

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що через сильні морози та нестачу оперативних рішень, ця зима стала однією з найважчих для столиці. За його словами, в умовах кризи місто має не лише планово готуватися до зими, але й оперативно змінювати бюджет.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мер Києва Віталій Кличко нестиме відповідальність за непідготовку міста до зими.

Київ теплоенерго КМДА бюджет енергосистема
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
