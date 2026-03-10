Де Київ братиме кошти на відновлення енергетики — відповідь Вітренка

Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Відновлення енергостійкості Києва коштує більше 60 млрд гривень. У бюджеті Києва станом на сьогодні є шоста частина цих грошей.

Про це депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

"У нас сьогодні є приблизно шоста частина цих грошей, які вже зараз можна витрачати. У цьому ж проєкті енергетичної стійкості була і думка про те, що найближчим часом необхідно вносити зміни в бюджет міста Києва. Ми це підтримуємо", — сказав Вітренко.

За його словами, необхідно перерозподіляти бюджет столиці. Зокрема, забирати кошти з парків і скверів на забезпечення потреб критичної інфраструктури.

"Спочатку критична інфраструктура, потім соціальні виплати, а потім якщо залишиться щось вже все інше. Тому буде ще перерозподіл бюджету, там приблизно в обсягі 13 млрд гривень. Окремо працюємо, є проєкти роботи з донорськими організаціями і з Європейським інвестиційним банком, але там ще дуже далеко до їх завершення", — додав депутат.

Крім того, Вітренко зазначив, що Київ вже міг реалізувати всі ці проєкти, якби почав це робити ще чотири роки тому.

Зима 2025-2026 стала найважчою для Києва

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея заявив, що через сильні морози та нестачу оперативних рішень, ця зима стала однією з найважчих для столиці. За його словами, в умовах кризи місто має не лише планово готуватися до зими, але й оперативно змінювати бюджет.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що мер Києва Віталій Кличко нестиме відповідальність за непідготовку міста до зими.