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Головна Київ Скло замість захисту: на Лук'янівці поставили нові зупинки

Скло замість захисту: на Лук'янівці поставили нові зупинки

Ua ru
22 вересня 2026 18:07
Репортаж
Скляні зупинки на Лук’янівці у Києві: що кажуть містяни
Люди чекають транспорт на Лукʼянівці. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві на Лукʼянівці неподалік місця, яке раніше постраждало від російської атаки, наразі оновлюють міську інфраструктуру. Зокрема, встановлено нові скляні зупинки, а також перекладено частину тротуару бруківкою.

Журналістка Новини․LIVE Діана Шликова поспілкувалася з киянами та дізналася, що вони думають про оновлення Лукʼянівки.

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Скляні зупинки на Лукʼянівці

На Лукʼянівці встановили декілька скляних зупинок, але питання безпеки залишається в пріоритеті в людей. Нових укриттів влада не встановила. 

Скляні зупинки на Лукʼянівці
Скляна зупинка на Лукʼянівці. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Думки опитаних місцевих жителів різняться. Одна з жінок зазначила, що можна встановлювати мобільні укриття. Інша опитана зауважила, що у часи війни скляні зупинки є абсурдом

Ще одна киянка наголосила, що одне та інше добре. Йдеться як про зупинки, так і про укриття. 

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"Зупинка треба, щоб була. А де чекати трамваї?" — зазначила вона.

Нові зупинки на Лукʼянівці
Нова зупинка в Києві на Лукʼянівці. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Зазначимо, ця ділянка вже неодноразово зазнавала наслідків російських атак, тому рівень небезпеки тут залишається високим. Зокрема, після удару 24 травня столичний департамент транспорту повідомляв про пошкодження трьох зупинок на вулиці Юрія Іллєнка та поблизу станції метро "Лук’янівська". У липні російська ракета також пошкодила розташований поруч підземний перехід, а вибухова хвиля зачепила й саму станцію.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 22 вересня російські окупанти атакували Київ. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок у Дніпровському районі. Відомо про чотирьох поранених.

Крім того, Росія 20 вересня атакувала Київ та область дронами. У столиці поранення отримала жінка. Зафіксовано руйнування та пожежі.

Київ війна укриття скло громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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