Негода у Києві — столиця другий день поспіль стоїть у заторах

Зупинка у Києві.

Другий день поспіль Київ оговтується від потужного снігопаду. Негода спричинила транспортний колапс і переповнені зупинки громадського транспорту.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE у вівторок, 17 лютого.

Яка ситуація на дорогах Києва

Через складні погодні умови кияни змушені довше чекати на автобуси та тролейбуси, а рух у центрі міста залишається ускладненим.

У соціальних мережах кияни масово скаржаться на відсутність належного прибирання зупинок громадського транспорту, доріг та підземних переходів. Напружена ситуація на дорогах та погодні умови спричинили низку аварійних ситуацій та ДТП у столиці.

Водночас, за даними міста, до робіт залучено 256 одиниць техніки "Київавтодор". Спецтехніка працює на головних магістралях, мостах і шляхопроводах, а також на ділянках зі спусками та підйомами

Зазначимо, що роботи з розчищення вулиць почалися ще вночі 16 лютого, однак наслідків уникнути не вдалося. Місто "паралізувало" у заторах.

Крім того, роботу керівництва столиці розкритикували і працівники комунальних служб, які у посиленому режимі вручну продовжують ліквідувати снігові замети і ожеледицю.