Стрілянина у Києві: Клименко розповів з чого розпочався теракт

Теракту у Києві 18 квітня передував побутовий конфлікт. Стрілець тривалий час мав суперечки із сусідом і в цей день вони теж сварилися. Перші постріли зловмисник здійснив з травматичного пістолета біля свого під'їзду.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів мініср внутрішніх справ Ігор Клименко, спілкуючись з журналістами, пише Суспільне.

Як розпочалася стрілянина у Києві 18 квітня

"Перші постріли були здійснені з травматичного пістолета біля підʼїзду. Потім стрілець повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю", — сказав Клименко.

За словами міністра, зловмисник записував події на диктофон. Він припускає, що чоловік хотів зафіксувати конфлікт для можливого захисту.

"Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це з його слів на записі чути", — розповів очільник МВС.

Також відомо, що нападник отримав дозвіл на зброю на підставі медичної довідки з приватної клініки. Однак Ігор Клименко висловив сумнів, що проводилося повне обстеження.

Як писали Новини.LIVE, 20 квітня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок стрілянини у Києві. Загалом через теракт у столиці загинули семеро людей. Ще семеро із поранених наразі перебувають в лікарні.

Зараз супермаркет у Києві, де трапився інцидент, досі не працює. Заклад зачинений, а біля вікна, в яке чоловік вистрілив, лежать квіти, як знак вшанування пам'яті убитих невинних людей.

Водночас двоє поліцейських, які втекли з місця стрілянини, отримали підозру. Як наслідок, через бездіяльність поліцейських озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. Кількість жертв за цей час зросла.