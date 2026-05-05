Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ завдала дронового удару по Броварах на Київщині: постраждали люди

РФ завдала дронового удару по Броварах на Київщині: постраждали люди

Ua
Дата публікації: 5 травня 2026 01:34
РФ завдала дронового удару по Броварах на Київщині: постраждали люди
Термінова новина

У ніч проти вівторка, 5 травня, росіяни атакували Бровари в Київській області дроном. Постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Жінка поранила руку уламками скла, а в чоловіка різана рана п'яти.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічного обстрілу Броварів 5 травня 

Медики надали травмованим допомогу на місці. Життю потерпілих нічного не загрожує. Госпіталізації вони не потребують.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень квартири, фасад багатоповерхівки та автівка.

Новина доповнюється 

Читайте також:
обстріли Бровари постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації