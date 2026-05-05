РФ завдала дронового удару по Броварах на Київщині: постраждали люди
Дата публікації: 5 травня 2026 01:34
У ніч проти вівторка, 5 травня, росіяни атакували Бровари в Київській області дроном. Постраждали 34-річна жінка та 37-річний чоловік. Жінка поранила руку уламками скла, а в чоловіка різана рана п'яти.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, передає Новини.LIVE.
Наслідки нічного обстрілу Броварів 5 травня
Медики надали травмованим допомогу на місці. Життю потерпілих нічного не загрожує. Госпіталізації вони не потребують.
Унаслідок атаки зазнали пошкоджень квартири, фасад багатоповерхівки та автівка.
