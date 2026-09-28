Росія атакувала склади на Київщині: у повітрі зафіксували аміак

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу складу на Київщині. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 28 вересня, атакували склади в Броварському районі Київської області. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Крім того, зафіксовано незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃) в повітрі в зоні пожежі.

Про це повідомляють очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російські удари по складах в Броварському районі

На місці російської атаки провели радіаційну та хімічну розвідку.

Ліквідація наслідків російського обстрілу Київщини. Фото: ДСНС

"Моніторинговим постом атмосферного повітря локально, в зоні пожежі, зафіксовано незначне перевищення хімічної речовини аміак NH3. По місту Бровари перевищення не зафіксовано. Загрози життю та здоров’ю населення немає", — зазначив Ткаченко.

За такої концентрації речовини тривале вдихання може спричинити незначне подразнення слизових оболонок носа або появу легкого першіння в горлі.

Читайте також:

Рятувальники на місці російської атаки на Київщину. Фото: ДСНС

Крім того, у повітрі можуть відчуватися запах продуктів горіння, що здатне спричинити дискомфорт.

Фахівці радять тримати вікна та двері зачиненими до покращення ситуації. Крім того, не варто перебувати тривалий час на відкритому повітрі. Також важливо пити достатньо води.

Пошкоджений склад у Броварському районі. Фото: ДСНС

"Кондиціонери варто вимкнути. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим. У разі погіршення стану здоров’я необхідно негайно звернутися до медичних закладів!" — додав Ткаченко.

У ДСНС повідомили, що у межах одного населеного пункту сталися пожежі в двох складських приміщеннях. На місці атаки працюють підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС.

Рятувальники. Фото: ДСНС

"Рятувальники продовжують працювати на місці події та ліквідовувати наслідки терору росіян. Інформація оновлюється", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 28 вересня Росія завдала удару по центральній частині Києва. Під ударом опинилася будівля Національної академії наук України. Внаслідок обстрілу є загибла та поранені. Крім того, відомо що травми отримав колишній секретар РНБО та заступник голови Національної академії наук України Володимир Горбулін.

Також сьогодні противник завдав удару по лікарні в центрі Києва. Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію, а також більше допомагати в захисті людей.