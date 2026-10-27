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Головна Київ УЗ запускає додаткові рейси Kyiv City Express через ремонт метро

УЗ запускає додаткові рейси Kyiv City Express через ремонт метро

Ua ru
27 жовтня 2026 14:52
У Києві запустили додаткові рейси Kyiv City Express через ремонт метро та мостів Укрзалізниця
Kyiv City Express. Фото: Укрзалізниця

Поки інфраструктура столичного метро та мостів перебуває на ремонті, Укрзалізниця запускає додаткові рейси Kyiv City Express. Це має допомогти пасажирам пересуватися містом на тлі ремонтних робіт.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE

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Додаткові рейси Kyiv City Express

"Стартуємо вже цього вечора. У вечірню годину пік призначаємо 10 додаткових рейсів, що перетинатимуть обидва мости: Дарницький і Північний. Поїзди курсуватимуть півкільцем Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та в зворотному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Перші вечірні поїзди вирушатимуть зі станції Видубичі о 15:57, а зі станції Почайна — о 15:59.

Відправлення на Видубичах передбачене з колії №3А, а на станціях Дарниця та Почайна — з колії №3.

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На станції Березняки поїзди за маршрутом Видубичі — Дарниця прибуватимуть на четверту колію третьої платформи.

Із 28 жовтня додаткові поїзди курсуватимуть як у ранкові, так і у вечірні години. Загалом передбачено 16 додаткових рейсів, а завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху Kyiv City Express на півкільці в години пік становитиме від 15 хвилин.

Квитки можна придбати у застосунку Укрзалізниці. 

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 27 жовтня російські окупанти завдали удару балістикою по Південному мосту. Внаслідок пошкоджень обмежено рух для автомобілів та метро.

Крім того, в Києві посилили роботу наземного громадського транспорту через зростання пасажиропотоку на червоній гілці метро та перекриття Південного мосту. А сьогодні зранку на лівому березі столиці фіксували масштабні затори.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі експерти оцінюють наслідки російської атаки на Південний міст. У КМВА повідомляли, що наразі неможливо назвати терміни відновлення руху Південним мостом.

Київ міст Укрзалізниця метро громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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