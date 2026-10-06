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Головна Київ В декілька разів дорожче за міст: урбаніст про тунель під Дніпром

В декілька разів дорожче за міст: урбаніст про тунель під Дніпром

Ua ru
6 жовтня 2026 09:41
Ексклюзив
Тунель під Дніпром у Києві: будівництво триватиме до 6 років
Південний міст Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик розповів, що проєкт будівництва тунелю під Дніпром у Києві вимагатиме щонайменше від 4 до 6 років на реалізацію. Крім того, вартість перевищить витрати на зведення мосту в 3-5 разів.

Про це Віталій Селик ексклюзивно розповів в ефірі День.LIVE.

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Будівництво тунелю під Дніпром

"Як ми знаємо, зараз вже Укрзалізниця використовує метод, коли моніторить наближення дронів до Києва і в залежності від цього дозволяє чи не дозволяє перехід через мости. Друга історія — це самі тунелі. Треба розуміти, що це насправді надскладна споруда, її проєктування зазвичай триває від одного до двох років", — зазначив Селик.

Після цього необхідно замовити новий тунелепрохідницький щит, оскільки це індивідуальне виробництво під кожну специфіку ґрунтів. Його будуть робити приблизно рік, а ще необхідно 2-3 роки на будівництво. 

"Тобто треба закладати, що будівництво тунелю — це тільки в часі 4-6 років. Вартість будівництва — це в 3-5 разів дорожче за класичний міст", — заявив голова ГО "Рада з урбаністики Києва".

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За його словами, варіанти проведення тунелів по дну точно не розглядається, оскільки там нестійкі ґрунти. Його необхідно проривати глибше, у більш стійких шарах ґрунту.

Крім самого тунелю, потрібно буде побудувати підʼїзні дороги з обох берегів.

Як писали Новини.LIVE, 6 жовтня в Києві масштабні затори через наслідки російських ударів по мостах, ремонтні роботи та ДТП. Наразі найважче доїхати на правий берег.

А виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що для безпечного сполучення між берегами Києва потрібно посилити ППО навколо наявних мостів, а не будувати понтонні переправи чи тунель під Дніпром. 

Київ міст обстріли будівництво ріка Дніпро
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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