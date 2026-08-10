Вбивство літньої пари та онука дроном РФ під Києвом: наслідки
Російські окупанти у ніч проти 8 серпня масовано атакували Київщину. Зокрема, ворожий дрон вбив дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука у селі Пухівка. Безпілотник влучив у звичайний приватний будинок.
На місці російського обстрілу у неділю, 10 серпня, побував журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.
Російський обстріл Київщини 8 серпня
Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед них — батьки загиблого хлопчика та його старший брат.
Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що це був звичайний житловий будинок. За його словами, росіяни не могли цього не знати.
Зокрема, серед загиблих директорка Київського ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, у ніч проти 8 серпня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в Київській області. Зокрема, під масованим обстрілом опинився Броварський район.
Крім того, у ніч проти 8 серпня противник бив по Києву. Внаслідок ракетної атаки загинула людина, тіло якої виявили під час ліквідації наслідків. Також поранення отримали четверо киян.
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