Кравченко відреагував на вирок експрацівнику УДО Косову, який вбив підлітка на фунікулері

Термінова новина

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко назвав довічне ув’язнення для колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова, який вбив підлітка Максима Матерухіна на фунікулері в Києві, справедливим вироком. А також заявив, що задоволений рішенням суду.

Про це Кравченко заявив журналістам після засідання суду, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик у понеділок, 22 вересня.

Реклама

Читайте також:

Кравченко задоволений вироком Косову

"Сторона обвинувачення і я особисто задоволений цим вироком. Він максимально приближений до справедливості. На мою думку, обставини, фактаж — те що трапилося, був працівник охорони, який був п'яним, був обкуреним, на жаль. Який вирішив зробити кидок. Зробив його і настали важкі наслідки, малолітня особа загинула, втратила своє життя", — заявив він.

Кравченко наголосив, що підліток більше не зможе жити, а ця особа, яка вбила — має шанс на життя.

"Щоб ви всі знали, у Максима завтра мало бути день народження. Але його вже не буде. Тому я вважаю, що кожен, хто вбив дитину або неповнолітню особу, або згвалтував — повинен отримати довічне ув'язнення. Максимальне покарання. По всій країні. Це моя позиція як Генпрокурора", — додав він.

Передісторія

7 квітня 2024 року відбулася суперечка між службовцем правоохоронних органів та з 16-річним підлітком Максимом Матерухіним. Після виходу з фунікулера на верхній платформі поліцейський штовхнув хлопця. Підліток впав та помер на місці події.

Слідство встановило, що ексспівробітник УДО в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння штовхнув підлітка на вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї.

Нагадаємо, у серпні 2025 року прокуратура заявила, що підсудний постійно плутає показання та намагається заплутати суд.

Також у мережі показали відео з камер спостереження, на яких видно момент вбивства підлітка на фунікулері.