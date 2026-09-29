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Головна Київ У Солом’янському районі Києва знайшли металеві кульки від БпЛА

У Солом’янському районі Києва знайшли металеві кульки від БпЛА

Ua ru
29 вересня 2026 15:30
Ексклюзив
Атака РФ на Київ: у Солом’янському районі знайшли кульки від БпЛА
Руйнування внаслідок атаки РФ на Київ у Солом'янському районі 29 вересня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Після російської атаки в Солом’янському районі Києва знайшли металеві кульки, які, за словами місцевої мешканки, використовують у Шахедах. Очевидиця розповіла, що перед вибухом побачила яскраве світло, після чого одразу спалахнув вогонь. На місце швидко прибули рятувальники, медики та поліція, інформації про постраждалих немає.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Анна Сірик з місця події у вівторок, 29 вересня.

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Атака РФ на Київ 29 вересня
Кульки, якими був начинений Шахед. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Що розповіла очевидиця про металеві кульки від Шахеда

Сусідка жінки, чий будинок загорівся після атаки РФ у Солом'янському районі, розповіла, що перед вибухом побачила дуже яскраве світло. Після гучного звуку одразу спалахнув вогонь, який також перекинувся на сарай.

Жінка одразу зателефонувала рятувальникам та своїй сусідці. За її словами, екстрені служби та поліція прибули швидко, а на місце також зійшлися інші мешканці:

"І міліція, і швидка приїхала, і всі служби дуже швидко приїхали, і всі сусіди позбиралися".

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Очевидиця також зазначила, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці після атаки виявили металеві кульки. За словами іншої сусідки, такими елементами оснащують Шахеди.

Водночас що саме знайшли на місці, мають встановити фахівці.

Новини.LIVE інформували, що у Солом’янському районі Києва після вибуху під час атаки РФ загорівся приватний будинок і літня кухня. До приїзду рятувальників пожежу намагалися загасити сусід та інші мешканці. Господарів будинку та дитини під час атаки не було, ніхто не постраждав.

Новини.LIVE також писали, що після ранкової атаки РФ 29 вересня у Києві на вулиці Жилянській правоохоронці оточили небезпечну ділянку через виявлену бойову частину. Периметр перекрили, а рятувальники та комунальні служби прибирають наслідки удару. Внаслідок атаки в Голосіївському районі постраждала одна людина, а в Солом’янському пошкоджено два приватні будинки.

Київ пожежа обстріли атака Шахед реактивні дрони
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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