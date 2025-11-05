Скільки коштів залишилось у бюджеті Києва станом на 1 листопада 2025 року

Віталій Кличко. Фото: КМДА

За останні два місяці 2025 року Київрада має витратити 46 млрд гривень. Саме така сума наразі залишилась у бюджеті міста.

Про це стало відомо з довідки про касові видатки бюджетних установ у 2025 році на сайті Київради.

Скільки грошей вже витратили

У довідці зазначається, що станом на 1 листопада 2025 року витрачено 73 млрд гривень.









А у бюджеті столиці на 2025 рік закладено 119 млрд гривень. Таким чином невикористаними залишаються ще 46 млрд.

Рішення Київради про бюджет на 2025 рік. Фото: скриншот

Минулого року Київ не використав 14 млрд гривень.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік. Таким чином додаткові видатки збалансували за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн, а також переспрямували зарахування 8 млрд гривень податку на прибуток банків з бюджету Києва до загального фонду державного бюджету.

Тоді мер столиці Віталій Кличко обурився таким рішенням.

Згодом депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в проєкті бюджету столиці на 2026 рік передбачені сумнівні витрати.

Також нещодавно стало відомо, що Київрада блокує розподілення частини коштів з міського бюджету на Сили оборони.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав Кличка виділити більше коштів на оборону.