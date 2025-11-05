Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі

Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:08
Оновлено: 15:18
Скільки коштів залишилось у бюджеті Києва станом на 1 листопада 2025 року
Віталій Кличко. Фото: КМДА

За останні два місяці 2025 року Київрада має витратити 46 млрд гривень. Саме така сума наразі залишилась у бюджеті міста. 

Про це стало відомо з довідки про касові видатки бюджетних установ у 2025 році на сайті Київради.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей вже витратили

У довідці зазначається, що станом на 1 листопада 2025 року витрачено 73 млрд гривень.

  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 1
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 2
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 3
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 4
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 5
1 / 5
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 1
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 2
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 3
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 4
  • Київ за два місяці має витратити мільярди гривень — деталі - фото 5

А у бюджеті столиці на 2025 рік закладено 119 млрд гривень. Таким чином невикористаними залишаються ще 46 млрд.

Київрада
Рішення Київради про бюджет на 2025 рік. Фото: скриншот

Минулого року Київ не використав 14 млрд гривень.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік. Таким чином додаткові видатки збалансували за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд грн, а також переспрямували зарахування 8 млрд гривень податку на прибуток банків з бюджету Києва до загального фонду державного бюджету.

Тоді мер столиці Віталій Кличко обурився таким рішенням. 

Згодом депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в проєкті бюджету столиці на 2026 рік передбачені сумнівні витрати

Також нещодавно стало відомо, що Київрада блокує розподілення частини коштів з міського бюджету на Сили оборони.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав Кличка виділити більше коштів на оборону.

Віталій Кличко Київ КМДА Київрада бюджет
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації