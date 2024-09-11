У Києві 12 вересня відновлять рух метро на синій гілці

Київський метрополітен. Фото: Віталій Кличко

У Київському метрополітені завершили пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" — "Либідська". Метро відновить повноцінний рух поїздів на синій гілці вже завтра, 12 вересня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко розповів, що увесь комплекс робіт зайняв 9 місяців впродовж яких проклали понад 200 кабельних мереж, в тому числі й ДТЕКу, Укртелекому та інших. Фахівці розробили 15-метровий котлован, демонтували стару частину тунелю протяжністю 27 метрів та побудували нову. Поклали нові колії, а також посилили з обох сторін тунельну оправу. Інженерні мережі також оновили та налагодили безпекові системи руху поїздів.

Мер Києва додав, що перегінний тунель між "Деміївською" — "Либідською" розташований у складних гідрогеологічних умовах.

"Під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", — розповів Кличко.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості, як зазначив мер столиці.

Звіт Кличка про виконані роботи. Фото: скриншот

Чому на синій гілці метро виникла аварійна ситуація

Також Віталій Кличко пояснив, що призвело до виникнення аварійної ситуації у тунелі на синій гілці метро Києва.

Він заявив, що разом з відновлювальними роботами, там провели також і експертні дослідження під час яких підтвердили, що є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю.

Зафіксували такі недоліки в проєктуванні тунелю:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), у тому числі для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю у місці зміни інженерно-геологічних умов основи;

жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

Також лабораторні дослідження підтвердили грубі порушення під час будівництва щодо відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.

Заява Кличка про порушення в проєктуванні старого тунелю. Фото: скриншот

Нагадаємо, частину синьої гілки метро закрили на початку грудня 2023 року. Тоді киян збентежило просідання асфальту прямо над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку.

Згодом журналістів впустили на аварійну ділянку. Виявилось, що основна аварія відбулася між станціями "Либідська" та "Деміївська", де протікання та тріщини в тунелі мали протяжність понад 70 метрів. Якщо говорити про наземну частину, то це ділянка проспекту Лобановського та Деміївського ринку.

Попередні висновки про неякісне проєктування ділянки метро озвучували ще у січні 2024 року.