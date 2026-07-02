Зеленський заявив про відповідь на удар РФ по Києву

Президент України Володимир Зеленський на місці удару РФ у Дарницькому районі Києва 2 липня 2026 року. Фото: кадр з відео

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент Володимир Зеленський після російської атаки на Київ заявив, що Україна продовжить відповідати на удари РФ до досягнення справедливого миру. Він також наголосив на потребі в додаткових засобах протиповітряної оборони та заявив, що своєчасна військова допомога партнерів могла б урятувати життя людей.

Про це глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в Дарницькому районі столиці у четвер, 2 липня, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зеленський про відповідь на атаку Росії на Київ 2 липня

Під час відвідування місця російського удару в Дарницькому районі Києва Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів щодо подальших дій України, військової допомоги партнерів і потреб держави у засобах протиповітряної оборони.

Відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець про те, чи варто очікувати відповіді Москві від ЗСУ після чергової російської атаки, глава держави наголосив, що Україна прагне справедливого миру. Водночас за його словами, доки війна триває, держава відповідатиме на російську агресію.

"Ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. А поки його немає — за справедливі відповіді", — заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на важливість своєчасного постачання військової допомоги від міжнародних партнерів. За його словами, якби Україна вчасно отримувала все озброєння, про яке були досягнуті домовленості, наслідки російських атак могли б бути менш трагічними.

"Якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки і людей, це велика проблема... Я вважаю, що це велика проблема, пов'язана з нашими партнерами.

З одного боку, є велика підтримка, ми їм вдячні. Але з іншого боку, ми боремося сьогодні самі, жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше, просто нехай вони виконують те, про що домовлено, підписано або пообіцяно. Сьогодні ми бачимо уповільнення цих кроків. Ми будемо продовжувати вибивати антибалістику від партнерів", — наголосив Зеленський.

Окремо президент відповів на запитання про кількість ракет, необхідних для перехоплення російських балістичних цілей. Він зазначив, що наразі Україна не має достатньої кількості таких засобів.

"У нас такої кількості немає", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна потребує більшої кількості ракет для систем протиповітряної оборони, а також своєчасного виконання партнерами взятих на себе зобов'язань щодо військової допомоги.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський відвідав місце російського удару в Дарницькому районі Києва. Він наголосив, що Україна потребує додаткових ракет для посилення ППО. За його словами, частина партнерів уже погодилася допомогти.

Новини.LIVE також писали, у Дарницькому районі Києва під завалами будинку, зруйнованого російською атакою, можуть перебувати близько дев'яти людей. Рятувальники вже врятували 17 осіб, сімох із них деблокували з-під уламків — це рекордний показник для однієї локації від початку повномасштабної війни. Пошуково-рятувальна операція триває, до розбору завалів залучено важку техніку.