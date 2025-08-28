Житловий комплекс Паркленд постраждав від атаки РФ 28 серпня - фото

Атака на Солом’янський район Києва — фото наслідків
Внаслідок нічної атаки Росії на Київ у ніч проти 28 серпня постраждав житловий комплекс "Паркленд". Пошкоджено вікна щонайменше у пʼяти будинках.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.
Наслідки атаки
На місці поліція складає акти щодо пошкоджень. Попередньо відомо, що з людей ніхто не постраждав.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ також постраждав ЖК "Нова Англія" у Голосіївському районі. А також торговий центр.
Станом на 12:20 вже відомо про 15 жертв російської атаки у столиці, серед них діти.
Для ліквідації наслідків обстрілу столиці було залучено авіацію. По Києву було зафіксовано 23 локації влучання.
В Офісі Президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.
