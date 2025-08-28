Відео
Атака на Солом'янський район Києва — фото наслідків

Атака на Солом’янський район Києва — фото наслідків

Дата публікації: 28 серпня 2025 13:55
Житловий комплекс Паркленд постраждав від атаки РФ 28 серпня - фото
Наслідки атаки РФ на Солом’янський район. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ у ніч проти 28 серпня постраждав житловий комплекс "Паркленд". Пошкоджено вікна щонайменше у пʼяти будинках.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

наслідки
Люди прибирають територію ЖК після атаки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

На місці поліція складає акти щодо пошкоджень. Попередньо відомо, що з людей ніхто не постраждав.

ЖК
Вибиті вікна у ЖК "Паркленд". Фото: Новини.LIVE
пошкодження
Пошкодження внаслідок атаки в одному з будинків ЖК "Паркленд". Фото: Новини.LIVE
солом'янський
Вибуховою хвилею вибило вікна. Фото: Новини.LIVE
скло
Вітрини залишились без скла. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ також постраждав ЖК "Нова Англія" у Голосіївському районі. А також торговий центр.

Станом на 12:20 вже відомо про 15 жертв російської атаки у столиці, серед них діти.

Для ліквідації наслідків обстрілу столиці було залучено авіацію. По Києву було зафіксовано 23 локації влучання.

В Офісі Президента відреагували на масований удар та пояснили мету атаки з боку окупантів.

Київ люди війна в Україні атака житловий комплекс
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
