Жилой комплекс Паркленд пострадал от атаки РФ 28 августа - фото

Атака на Соломенский район Киева — фото последствий
В результате ночной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал жилой комплекс "Паркленд". Повреждены окна как минимум в пяти домах.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.
Последствия атаки
На месте полиция составляет акты о повреждениях. Предварительно известно, что из людей никто не пострадал.
Напомним, во время ночной атаки на Киев также пострадал ЖК "Новая Англия" в Голосеевском районе. А также торговый центр.
По состоянию на 12:20 уже известно о 15 жертвах российской атаки в столице, среди них дети.
Для ликвидации последствий обстрела столицы была привлечена авиация. По Киеву было зафиксировано 23 локации попадания.
В Офисе Президента отреагировали на массированный удар и объяснили цель атаки со стороны оккупантов.
