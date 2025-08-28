Видео
Главная Киев Атака на Соломенский район Киева — фото последствий

Атака на Соломенский район Киева — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 13:55
Жилой комплекс Паркленд пострадал от атаки РФ 28 августа - фото
Последствия атаки РФ на Соломенский район. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной атаки России на Киев в ночь на 28 августа пострадал жилой комплекс "Паркленд". Повреждены окна как минимум в пяти домах.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

наслідки
Люди убирают территорию ЖК после атаки. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

На месте полиция составляет акты о повреждениях. Предварительно известно, что из людей никто не пострадал.

ЖК
Выбитые окна в ЖК "Паркленд". Фото: Новини.LIVE
пошкодження
Повреждения в результате атаки в одном из домов ЖК "Паркленд". Фото: Новини.LIVE
солом'янський
Взрывной волной выбило окна. Фото: Новини.LIVE
скло
Витрины остались без стекла. Фото: Новини.LIVE

Напомним, во время ночной атаки на Киев также пострадал ЖК "Новая Англия" в Голосеевском районе. А также торговый центр.

По состоянию на 12:20 уже известно о 15 жертвах российской атаки в столице, среди них дети.

Для ликвидации последствий обстрела столицы была привлечена авиация. По Киеву было зафиксировано 23 локации попадания.

В Офисе Президента отреагировали на массированный удар и объяснили цель атаки со стороны оккупантов.

Киев люди война в Украине атака жилой комплекс
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
