Аварії на водопроводах Києва — у КМДА назвали причину

Комунальники усувають наслідки аварії. Фото: вечірній Київ

Минулого тижня у Києві сталося декілька аварій на водопроводах. Причиною цього є зношеність міських мереж, до того ж ситуацію ускладнили ще несприятливі погодні умови.

Таку думку висловив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю для видання Вечірній Київ.

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"Минулого тижня аварійні бригади Київводоканалу ліквідували декілька пошкоджень, що стались на мережах холодного водопостачання. Роботи були ускладнені морозною погодою. Тому залучали працівників й техніку Київавтодору, які обробляли територію протиожеледними засобами. Адже стався витік води назовні і треба було його оперативно локалізувати поки вода не замерзла", — сказав Пантелеєв.

Серед причин посадовець виокремлює основну — зношеність мереж. Річ у тім, що переважну більшість з них прокладали ще у радянські часи. У зв'язку з цим вони потребують модернізації.

"І до війни ми виконували цю роботу. Наприклад, у Києві стартувала наймасштабніша в Україні кампанія модернізації теплових мереж, в яку спрямовувались кошти міського бюджету. З 2019 року комунальному підприємству "Київтеплоенерго" вдалось замінити понад 340 км трубопроводів. Прокладали нові ізольовані труби європейського зразка. Зараз фінансовий пріоритет для усіх — оборона", — додав Пантелеєв.

Нагадаємо, 8 січня у Голосіївському районі Києва сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній з ділянок дороги.

Перед цим, 5 січня, у Подільському районі Києва стався прорив гарячої труби. Внаслідок цього на дорозі здійнялась велика кількість пару, у якій опинились житлові будинки та автомобілі.