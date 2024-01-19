Аварії на водопроводах Києва — у КМДА назвали причину
Минулого тижня у Києві сталося декілька аварій на водопроводах. Причиною цього є зношеність міських мереж, до того ж ситуацію ускладнили ще несприятливі погодні умови.
Таку думку висловив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю для видання Вечірній Київ.
Про аварії на трубопроводах Києва
"Минулого тижня аварійні бригади Київводоканалу ліквідували декілька пошкоджень, що стались на мережах холодного водопостачання. Роботи були ускладнені морозною погодою. Тому залучали працівників й техніку Київавтодору, які обробляли територію протиожеледними засобами. Адже стався витік води назовні і треба було його оперативно локалізувати поки вода не замерзла", — сказав Пантелеєв.
Серед причин посадовець виокремлює основну — зношеність мереж. Річ у тім, що переважну більшість з них прокладали ще у радянські часи. У зв'язку з цим вони потребують модернізації.
"І до війни ми виконували цю роботу. Наприклад, у Києві стартувала наймасштабніша в Україні кампанія модернізації теплових мереж, в яку спрямовувались кошти міського бюджету. З 2019 року комунальному підприємству "Київтеплоенерго" вдалось замінити понад 340 км трубопроводів. Прокладали нові ізольовані труби європейського зразка. Зараз фінансовий пріоритет для усіх — оборона", — додав Пантелеєв.
Нагадаємо, 8 січня у Голосіївському районі Києва сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній з ділянок дороги.
Перед цим, 5 січня, у Подільському районі Києва стався прорив гарячої труби. Внаслідок цього на дорозі здійнялась велика кількість пару, у якій опинились житлові будинки та автомобілі.
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