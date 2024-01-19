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Аварії на водопроводах Києва — у КМДА назвали причину

19 січня 2024 11:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Аварії на водопроводах Києва — у КМДА назвали причину
Комунальники усувають наслідки аварії. Фото: вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Минулого тижня у Києві сталося декілька аварій на водопроводах. Причиною цього є зношеність міських мереж, до того ж ситуацію ускладнили ще несприятливі погодні умови.  

Таку думку висловив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю для видання Вечірній Київ. 

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"Минулого тижня аварійні бригади Київводоканалу ліквідували декілька пошкоджень, що стались на мережах холодного водопостачання. Роботи були ускладнені морозною погодою. Тому залучали працівників й техніку Київавтодору, які обробляли територію протиожеледними засобами. Адже стався витік води назовні і треба було його оперативно локалізувати поки вода не замерзла", — сказав Пантелеєв. 

Серед причин посадовець виокремлює основну — зношеність мереж. Річ у тім, що переважну більшість з них прокладали ще у радянські часи. У зв'язку з цим вони потребують модернізації. 

"І до війни ми виконували цю роботу. Наприклад, у Києві стартувала наймасштабніша в Україні кампанія модернізації теплових мереж, в яку спрямовувались кошти міського бюджету. З 2019 року комунальному підприємству "Київтеплоенерго" вдалось замінити понад 340 км трубопроводів. Прокладали нові ізольовані труби європейського зразка. Зараз фінансовий пріоритет для усіх — оборона", — додав Пантелеєв. 

Нагадаємо, 8 січня у Голосіївському районі Києва сталася аварія на тепломережі. У зв'язку з цим обвалився асфальт на одній з ділянок дороги. 

Перед цим, 5 січня, у Подільському районі Києва стався прорив гарячої труби. Внаслідок цього на дорозі здійнялась велика кількість пару, у якій опинились житлові будинки та автомобілі. 

Київ
аварія
тепломережа
КМДА
водопостачання

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