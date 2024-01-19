Аварии на водопроводах Киева — в КГГА назвали причину
На минувшей неделе в Киеве произошло несколько аварий на водопроводах. Причиной этого является износ городских сетей, к тому же ситуацию усугубили еще неблагоприятные погодные условия.
Такое мнение высказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью для издания Вечерний Киев.
Об авариях на трубопроводах Киева
"На прошлой неделе аварийные бригады Киевводоканала ликвидировали несколько повреждений, которые произошли на сетях холодного водоснабжения. Работы были затруднены морозной погодой. Поэтому привлекали работников и технику Киевавтодора, которые обрабатывали территорию противогололедными средствами. Ведь произошла утечка воды наружу и нужно было ее оперативно замерзла", — сказал Пантелеев.
Среди причин чиновник выделяет основную — износ сетей. Дело в том, что большинство из них прокладывали еще в советские времена. В связи сэтим они нуждаются в модернизации.
"И до войны мы выполняли эту работу. Например, в Киеве стартовала самая масштабная в Украине кампания модернизации тепловых сетей, в которую направлялись средства городского бюджета. С 2019 года коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" удалось заменить более 340 км трубопроводов. Прокладывали новые изолированные трубы европейского образца. Сейчас финансовый приоритет для всех — оборона", — добавил Пантелеев.
Напомним, 8 января в Голосеевском районе Киева произошла авария на теплосети. В связи с этим обрушился асфальт на одном из участков дороги.
Перед этим, 5 января, в Подольском районе Киева произошел прорыв горячей трубы. В результате на дороге поднялось большое количество пара, в котором оказались жилые дома и автомобили.
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