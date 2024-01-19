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Аварии на водопроводах Киева — в КГГА назвали причину

19 января 2024 11:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Аварии на водопроводах Киева — в КГГА назвали причину
Коммунальщики устраняют последствия аварии. Фото: Вечерний Киев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На минувшей неделе в Киеве произошло несколько аварий на водопроводах. Причиной этого является износ городских сетей, к тому же ситуацию усугубили еще неблагоприятные погодные условия.

Такое мнение высказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью для издания Вечерний Киев.

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"На прошлой неделе аварийные бригады Киевводоканала ликвидировали несколько повреждений, которые произошли на сетях холодного водоснабжения. Работы были затруднены морозной погодой. Поэтому привлекали работников и технику Киевавтодора, которые обрабатывали территорию противогололедными средствами. Ведь произошла утечка воды наружу и нужно было ее оперативно замерзла", — сказал Пантелеев.

Среди причин чиновник выделяет основную — износ сетей. Дело в том, что большинство из них прокладывали еще в советские времена. В связи сэтим они нуждаются в модернизации.

"И до войны мы выполняли эту работу. Например, в Киеве стартовала самая масштабная в Украине кампания модернизации тепловых сетей, в которую направлялись средства городского бюджета. С 2019 года коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" удалось заменить более 340 км трубопроводов. Прокладывали новые изолированные трубы европейского образца. Сейчас финансовый приоритет для всех — оборона", — добавил Пантелеев.

Напомним, 8 января в Голосеевском районе Киева произошла авария на теплосети. В связи с этим обрушился асфальт на одном из участков дороги.

Перед этим, 5 января, в Подольском районе Киева произошел прорыв горячей трубы. В результате на дороге поднялось большое количество пара, в котором оказались жилые дома и автомобили.

Киев
авария
теплосеть
КГГА
водоснабжение

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