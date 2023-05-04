У Києві ліквідували пожежу, спричинену атакою безпілотниками: деталі від Новини.LIVE
Внаслідок вечірньої атаки Києва безпілотниками 4 травня ніхто не постраждав. Пожежа, яку спричинило падіння уламків вже ліквідували.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Наслідки атаки Києва
Як відомо, пожежа, яку спричинило падіння уламків ворожого безпілотника, трапилася не у багатоквартирних будинках з мирними мешканцями, а у комерційних приміщеннях, які здавали в оренду.
У Солом'янському районі горів перший поверх ТРЦ. Там був ювелірний магазин. Вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та вікна. Несучі конструкції не пошкоджені. Правоохоронці одягнули маски і зайшли в будівлю, перевіряти наслідки.
Постраждалих і загиблих немає, зараз тут збираються люди, аби побачити на власні очі що відбулося. Також власники приміщень складають акти з правоохоронцями про втрату майна.
Очевидці, які бачили дрон, розповідають, що він "має великі крила"і було дуже гучно. Коли дрон збила наша ППО він почав завалюватися на праве крило в районі Совків та зробив у небі декілька кіл.
Додамо, що в кількох десятках метрах вже залізниця, колії та вокзал.
Нагадаємо, 4 травня в Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку невідомими безпілотниками. У КМДА повідомляли про роботу ППО.
Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника в Солом’янському районі столиці сталася пожежа 4 поверховій будівлі, площею 50 м кв.
Новини.LIVE зазнімкували збиття російського дрона над Києвом.