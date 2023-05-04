У Києві ліквідували пожежу, спричинену атакою безпілотниками: деталі від Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок вечірньої атаки Києва безпілотниками 4 травня ніхто не постраждав. Пожежа, яку спричинило падіння уламків вже ліквідували.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Наслідки атаки Києва

Як відомо, пожежа, яку спричинило падіння уламків ворожого безпілотника, трапилася не у багатоквартирних будинках з мирними мешканцями, а у комерційних приміщеннях, які здавали в оренду.

У Солом'янському районі горів перший поверх ТРЦ. Там був ювелірний магазин. Вибухова хвиля зруйнувала декоративні зовнішні елементи будівлі та вікна. Несучі конструкції не пошкоджені. Правоохоронці одягнули маски і зайшли в будівлю, перевіряти наслідки.

Постраждалих і загиблих немає, зараз тут збираються люди, аби побачити на власні очі що відбулося. Також власники приміщень складають акти з правоохоронцями про втрату майна.

Очевидці, які бачили дрон, розповідають, що він "має великі крила"і було дуже гучно. Коли дрон збила наша ППО він почав завалюватися на праве крило в районі Совків та зробив у небі декілька кіл.

Додамо, що в кількох десятках метрах вже залізниця, колії та вокзал.

Пожежники працюють на місці атаки безпілотників у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Пожежники працюють на місці атаки безпілотників у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки безпілотниками Києва 4 травня. Фото: Новини.LIVE

Пожежники працюють на місці атаки безпілотників у Києві. Фото: Новини.LIVE

Пожежники працюють на місці атаки безпілотників у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 4 травня в Києві було оголошено повітряну тривогу через атаку невідомими безпілотниками. У КМДА повідомляли про роботу ППО.

Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника в Солом’янському районі столиці сталася пожежа 4 поверховій будівлі, площею 50 м кв.

Новини.LIVE зазнімкували збиття російського дрона над Києвом.