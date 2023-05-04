Беспилотник ВСУ Bayraktar потерял управление во время планового полета в Киеве: его сбили

Падение беспилотника в Киеве 4 мая Фото: Reuters

В четверг, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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"Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", — рассказывают в ведомстве.

В Командовании уточнили, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

"Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, 4 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестным беспилотником. В КГГА сообщали о работе ПВО.

В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Соломенском районе столицы произошел пожар 4 этажного здания, площадью 50 м кв.

Новини.LIVE заснимали сбивание дрона над Киевом.