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Беспилотник ВСУ Bayraktar потерял управление во время планового полета в Киеве: его сбили

4 мая 2023 23:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Беспилотник ВСУ Bayraktar потерял управление во время планового полета в Киеве: его сбили
Падение беспилотника в Киеве 4 мая Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Чтобы ситуация не привела к нежелательным последствиям, было принять решение сбить беспилотник.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Bayraktar потерял управление во время планового полета в Киеве

"Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", — рассказывают в ведомстве.

В Командовании уточнили, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

"Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, 4 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестным беспилотником. В КГГА сообщали о работе ПВО.

В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Соломенском районе столицы произошел пожар 4 этажного здания, площадью 50 м кв.

Новини.LIVE заснимали сбивание дрона над Киевом.

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