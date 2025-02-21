Новое расследование о должностных лицах метро Киева выпустило Bihus

Экс-директор Киевского метрополитена Виктор Брагинский. Фото: Информатор

Bihus.info обнародовали новое расследование о сомнительных "заработках" топ-чиновников Киевского метрополитена. Многие "забыли" о своем состоянии, недвижимости или другом имуществе.

Видео расследования опубликовали на канале Bihus.Info в YouTube в пятницу, 21 февраля.

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Год назад Bihus.info уже публиковало громкое расследование о состоянии скрытой семьи директора Киевского метрополитена. Теперь же журналисты узнали и о других должностных лицах. В частности, оказалось, что экс-заместитель Виктора Брагинского Дмитрий Пеклун живет в доме в Козине, но "забыл" указать об этом в документах.

В 2020 году жена Пеклуна приобрела земельный участок в Козине всего за 322 200 тыс. грн. Там был и недостроенный дом, но в декларации Пеклун об этом не упомянул. Теща чиновника также, похоже, едва ли не миллионерша. На нее зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz EQS 450, который может стоить до 5 млн грн. Правда, ездит на нем сам Пеклун.

В расследовании также упомянуто о бывшем финансовом директоре метрополитена Алексее Хаймёнове. Он указал в декларации наличие и квартиры, и гаража, но отметил, что это ему якобы "подарили" родственники. Хаймёнов также имеет имение в Гореничах на почти 200 кв.м, но в декларации указана информация только о двух небольших участках и одном недострое.

Журналисты Bihus.info нашли расхождения и в состоянии главного юриста Владимира Бабенко. Он зарегистрировал недвижимость на жену и дочь, а потом просто не указал наличие семьи в декларации. Зато чиновник заявил, что якобы разведен со своей женой, хотя и праздновал с ней годовщину брака.

Напомним, в марте 2024 года журналисты Bihus.Info обнародовали большое расследование в отношении директора Киевского метрополитена Виктора Брагинского. После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях уволить чиновника. Позже стало известно, что Брагинский незаконно выехал из Украины.

Вместе с тем, бывший руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский объявлен в розыск. Подозревают, что его служебная халатность привела к значительным убыткам в городском бюджете и серьезным проблемам в работе метрополитена.