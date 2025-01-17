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Поліція навела нові деталі щодо втечі екскерівника метро Києва

17 січня 2025 13:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ексочільник київського метрополітену Віктор Брагінський незаконно виїхав за кордон
Слідчі дії. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Столична поліція продовжує розслідувати факт підроблення рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), яке дозволило колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" незаконно виїхати з України. У поліції повідомили нові деталі про хід розслідування. 

Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва

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Як з'ясувалося, документ, який підтверджував невиліковну хворобу, що потребувала тривалого лікування, виявився фальшивим.

Ексочільник метрополітену є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України. Його службова недбалість стала причиною масштабної аварії на синій гілці київського метро у грудні 2023 року.

Зокрема йдеться про аварійну ситуацію, яка сталася на Оболонсько-Теремківській лінії між станціями "Деміївська" та "Либідська".

ВЛК метро Брагінський
Робота поліції. Фото: Національна поліція України

Підтоплення тунелю та просідання ґрунту над ним спричинили закриття пошкоджених станцій і суттєві фінансові втрати. Загальна сума збитків склала майже 165 млн грн, з яких 138,5 млн грн витратив міський бюджет на організацію наземного транспорту, а "Київський метрополітен" недоотримав 26 млн грн доходів.

Як Віктор Брагінський втік за кордон

Поліцейські вже провели обшук у приміщенні КП "Київський метрополітен", вилучивши документацію, пов'язану зі станом здоров’я екскерівника та інші матеріали, які можуть бути доказами у справі. Рішення ВЛК, на підставі якого підозрюваний покинув країну, було скасовано Центральною військовою лікарською комісією за клопотанням слідчих.

Обшуки Брагінський
Обшуки та слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Крім цього, раніше у справі про аварію підозру отримали ще двоє посадовців метрополітену. Наразі триває досудове розслідування за фактом підроблення документів за ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, стало відомо, що поліція проводить слідчі дії у колишнього керівника КП "Київський метрополітен", Віктора Брагінського, який покинув Україну та був виключений з військового обліку.

Зазначимо, що наприкінці грудня Міністерство внутрішніх справ України оголосило у розшук Віктора Брагінського.

Київ скандал корупція метро поліція ВЛК

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