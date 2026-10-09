Година до лівого берега: кияни скаржаться на масштабні затори

Київські затори. Фото: Новини.LIVE

Кияни повідомляють про збільшення заторів і триваліші поїздки між правим та лівим берегами столиці на тлі російських ударів і відключень електроенергії. Деяким водіям доводиться витрачати близько години, щоб дістатися лівого берега, а пасажири метро стикаються із затримками через перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Новини.LIVE журналістка Діана Шликова.

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Кияни витрачають більше часу на дорогу між берегами

Мешканці столиці розповідають, що пересування містом стало складнішим навіть для тих, хто користується власним автомобілем.

"Їжджу автомобілем, але теж дуже відчутно, пробки стали більше, перекривають рух мостів, громадський транспорт. Я просто співчуваю людям, які добираються з лівого до правого берега. Це реально колапс", — поділилась киянка.

У метро поїзд зупинився через відключення електроенергії

Складнощі виникають і під час користування громадським транспортом, зокрема метро.

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"До мене вчора подруга їхала на метро на годину довше, через відключення метро просто зупинилося між станціями й навіть світло у вагонах вимкнули", — сказала інша мешканка Києва.

Такі випадки додають невизначеності до щоденних поїздок містом, особливо для тих, кому потрібно вчасно дістатися роботи або повернутися додому. Містяни також зазначають, що повітряні тривоги та перебої з електропостачанням ускладнюють планування маршруту й можуть збільшувати час у дорозі.

На запитання журналістки Діани Шликової про те, скільки часу тепер потрібно закладати на дорогу, мешканка столиці відповіла:

"Ну, плюс-мінус, якщо мені треба доїхати до лівого берега, то я закладаю десь годину", — сказала вона.

Киянин запропонував облаштувати більше понтонних переправ

На тлі транспортних труднощів один із жителів столиці запропонував облаштувати більше понтонних переправ через Дніпро. На його думку, їх треба п'ять-сім, адже це значно покращить рух.

"Я сприймаю правильним рішенням, що треба будувати понтонні переправи й чим більше їх буде, тим буде краще. Тому що тоді таким чином розвантажиться хоча б рух. Будемо говорити так, можна навіть переорієнтувати, щоб громадський транспорт їздив по стаціонарних мостах, а легковий по наплавних і так далі. І це дуже поліпшить ситуацію. Я думаю, що вони говорили про три, я думаю, треба п'ять-сім, воно не є проблемою. Понтони поставили, там трохи насипали, це дуже швидко робиться", — сказав місцевий житель столиці.

Новини Києва

Новини.LIVE писали, що через масштабне знеструмлення в столиці змінився рух транспорту в трьох районах. Місцева влада вивела резервні автобуси в роботу, щоб покращити ситуацію.

Ми інформували, що міський голова столиці Віталій Кличко порадив киянам, за можливості, виїжджати з Києва в більш безпечне та комфортне місце. Також він наголосив, що удари РФ по місту посилюються, а з кожним днем надходить все більше повідомлень про зруйноване житло, поранених та загиблих.