Час до левого берега: киевляне жалуются на масштабные пробки

Киевские пробки. Фото: Новини.LIVE

Киевляне сообщают об увеличении пробок и более длительных поездках между правым и левым берегами столицы на фоне российских ударов и отключений электроэнергии. Некоторым водителям приходится тратить около часа, чтобы добраться до левого берега, а пассажиры метро сталкиваются с задержками из-за перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщает Новини.LIVE журналистка Диана Шлыкова.

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Киевляне тратят больше времени на дорогу между берегами

Жители столицы рассказывают, что передвижение по городу стало сложнее даже для тех, кто пользуется собственным автомобилем.

"Езжу на машине, но тоже очень ощутимо: пробки стали больше, перекрывают движение по мостам, общественный транспорт. Я просто сочувствую людям, которые добираются с левого на правый берег. Это настоящий коллапс", — поделилась киевлянка.

В метро поезд остановился из-за отключения электроэнергии

Сложности возникают и при пользовании общественным транспортом, в частности метро.

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"Вчера моя подруга ехала на метро на час дольше, из-за отключения метро просто остановилось между станциями, и даже свет в вагонах выключили", — сказала другая жительница Киева.

Такие случаи добавляют неопределенности к ежедневным поездкам по городу, особенно для тех, кому нужно вовремя добраться до работы или вернуться домой. Горожане также отмечают, что воздушные тревоги и перебои с электроснабжением затрудняют планирование маршрута и могут увеличить время в пути.

На вопрос журналистки Дианы Шлыковой о том, сколько времени теперь нужно закладывать на дорогу, жительница столицы ответила:

"Ну, плюс-минус, если мне нужно доехать до левого берега, то я закладываю где-то час", — сказала она.

Киевлянин предложил обустроить больше понтонных переправ

На фоне транспортных трудностей один из жителей столицы предложил обустроить больше понтонных переправ через Днепр. По его мнению, их нужно пять-семь, ведь это значительно улучшит движение.

"Я считаю правильным решение о том, что нужно строить понтонные переправы, и чем их будет больше, тем лучше. Потому что тогда, по крайней мере, разгрузится дорожное движение. Скажем так, можно даже переориентировать движение, чтобы общественный транспорт ездил по стационарным мостам, а легковые автомобили — по наплавным и так далее. И это очень улучшит ситуацию. Я думаю, что они говорили о трёх, я считаю, нужно пять-семь, это не проблема. Понтоны поставили, там немного насыпали, это делается очень быстро", — сказал местный житель столицы.

Новости Киева

Новини.LIVE писали, что из-за масштабного отключения электричества в столице изменилось движение транспорта в трех районах. Местные власти задействовали резервные автобусы, чтобы улучшить ситуацию.

Мы сообщали, что мэр столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам, по возможности, выезжать из Киева в более безопасное и комфортное место. Также он подчеркнул, что удары РФ по городу усиливаются, а с каждым днем поступает все больше сообщений о разрушенном жилье, раненых и погибших.