В Киеве увольняют чиновников из-за земельного дела

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА) и призвал к сложению депутатских полномочий одного из депутатов Киевсовета. Эти кадровые решения связаны с расследованием резонансного дела в рамках операции "Чистый город" о коррупции в городском совете.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

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В чем подозревают уволенных чиновников

Недавно НАБУ опубликовало расследование с записями разговоров нескольких должностных лиц КГГА, чьи переговоры прослушивали в рамках операции "Чистый город". Оказалось, что участники группировки так называемой "группы Комарницкого" организовали "туалетную схему", ища перспективные земельные участки в столице и оформляя на подставных лиц право собственности.

Оказалось, что среди недвижимости, которую оформляли на подставных лиц, были заброшенные здания, общественные объекты и другие странные территории. В дальнейшем это дало возможность участникам сделки иметь приоритетное право на выкуп или аренду земли, а потом перепродать ее по значительно более высокой цене.

"За сделкой стоит преступная организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета, в состав которой входили топ-чиновники, депутаты и другие лица", — сообщали тогда в НАБУ.

Кого уволят из депутатов в Киевском городском совете

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с должностей в КГГА будут уволены несколько высокопоставленных чиновников.

Речь идет о заместителе председателя КГГА Петре Олениче, который отвечал за земельные вопросы и градостроительство, а также о заместителе директора КП "Спецжилфонд" Юрии Леонове, который занимался строительством и обслуживанием жилых объектов в Киеве. Кроме этого, под увольнение попадает заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта, предприятие которого отвечает за поддержание порядка и благоустройство столицы.

Также Кличко призвал депутата Киевсовета и председателя земельной комиссии Михаила Терентьева сложить мандат. Он фигурирует в резонансном "земельном деле", сейчас Терентьев находится на скамье подсудимых.

Напомним, в начале месяца стало известно, что НАБУ и САП провели обыски в Киевсовете на факт коррупции.

Тогда же стало известно, что обыски коснулись и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого.