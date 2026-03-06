Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Бахматов заявил, что энергетики в Киеве умирали от изнеможения

Бахматов заявил, что энергетики в Киеве умирали от изнеможения

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 15:28
Во время блекаутов в Киеве от истощения умирали энергетики — заявление Бахматова
Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

После российских ударов по инфраструктуре в Киеве энергетики работали круглосуточно. Из-за сильного истощения специалисты даже умирали.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

Реклама
Читайте также:

Последствия восстановления энергетики в Киеве

Последствия ударов по энергетике в столице ликвидировали специалисты со всей Украины. По словам Бахматова, во время работ погибли двое работников ДТЭК.

"В целом по Киеву есть случаи, когда люди умирали от истощения, потому что они работали эти шесть-восемь недель круглосуточно. Это электрики, это сантехники, это слесари, которые сливали, заполняли, которые чинили щитовые. Это ДТЭК бригады", — отметил Бахматов.

Он также рассказал, что были случаи, когда люди перекрывали дороги из-за отсутствия света. При этом энергетики работали сверхурочно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Смерти энергетиков

В январе 2026 года в Киеве на одном из объектов критической инфраструктуры погиб 66-летний мужчина. Сотрудник предприятия "Киевтеплоэнерго" умер во время исполнения служебных обязанностей.

Также в столице умерли два специалиста, которые непрерывно работали над восстановлением электроснабжения. Слесари умерли в результате критической перегрузки.

Ситуация с электричеством в столице

Как отметил Бахматов, Троещина получила от Хмельницкого десять мощных генераторов. Однако их до сих пор не удалось подключить из-за того, что КГГА не предоставляет нужные документы.

В то же время именно в Деснянском районе столицы этой зимой было больше всего трудностей с энергоснабжением. По словам Бахматова, сотни тысяч жителей Киева столкнулись с проблемами.

Киев обстрелы восстановление Максим Бахматов энергетики
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации