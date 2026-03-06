Во время блекаутов в Киеве от истощения умирали энергетики — заявление Бахматова

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов. Фото: кадр из видео

После российских ударов по инфраструктуре в Киеве энергетики работали круглосуточно. Из-за сильного истощения специалисты даже умирали.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил председатель Деснянской РГА Максим Бахматов.

Последствия восстановления энергетики в Киеве

Последствия ударов по энергетике в столице ликвидировали специалисты со всей Украины. По словам Бахматова, во время работ погибли двое работников ДТЭК.

"В целом по Киеву есть случаи, когда люди умирали от истощения, потому что они работали эти шесть-восемь недель круглосуточно. Это электрики, это сантехники, это слесари, которые сливали, заполняли, которые чинили щитовые. Это ДТЭК бригады", — отметил Бахматов.

Он также рассказал, что были случаи, когда люди перекрывали дороги из-за отсутствия света. При этом энергетики работали сверхурочно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Смерти энергетиков

В январе 2026 года в Киеве на одном из объектов критической инфраструктуры погиб 66-летний мужчина. Сотрудник предприятия "Киевтеплоэнерго" умер во время исполнения служебных обязанностей.

Также в столице умерли два специалиста, которые непрерывно работали над восстановлением электроснабжения. Слесари умерли в результате критической перегрузки.

Ситуация с электричеством в столице

Как отметил Бахматов, Троещина получила от Хмельницкого десять мощных генераторов. Однако их до сих пор не удалось подключить из-за того, что КГГА не предоставляет нужные документы.

В то же время именно в Деснянском районе столицы этой зимой было больше всего трудностей с энергоснабжением. По словам Бахматова, сотни тысяч жителей Киева столкнулись с проблемами.