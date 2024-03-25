У Києві зросла кількість постраждалих через ранковий обстріл
У Києві в понеділок, 25 березня, зросла кількість потерпілих внаслідок російського ракетного обстрілу. Наразі відомо про семеро постраждалих.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня
Так, за оновленою інформацією семеро людей у Києві постраждали через ранкову російську ракетну атаку.
Як відомо, двоє з них були ушпиталені, а в ще п’ятьох — гостра реакція на стрес.
"Дані щодо загиблих не надходили. Інформація постійно оновлюється", — додали у КМВА.
Нагадаємо, росіяни запустили Києву дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.
Також ми писали, що внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю, в Солом’янському — багатоповерховий будинок. А в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.
Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.
Крім того, через уламки ворожих ракет в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.
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