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У Києві зросла кількість постраждалих через ранковий обстріл

25 березня 2024 13:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві зросла кількість постраждалих через ранковий обстріл
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в понеділок, 25 березня, зросла кількість потерпілих внаслідок російського ракетного обстрілу. Наразі відомо про семеро постраждалих.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Наслідки ракетної атаки по Києву 25 березня

Так, за оновленою інформацією семеро людей у Києві постраждали через ранкову російську ракетну атаку.

Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА
Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА
Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА

Як відомо, двоє з них були ушпиталені, а в ще п’ятьох — гостра реакція на стрес.

Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА
Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА

"Дані щодо загиблих не надходили. Інформація постійно оновлюється", — додали у КМВА.

Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА
Наслідки обстрілу Києва 25 березня
Наслідки обстрілу. Фото: КМВА
Постраждалі у Києві 25 березня
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, росіяни запустили Києву дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю, в Солом’янському — багатоповерховий будинок. А в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. 

Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Крім того, через уламки ворожих ракет в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.

Київ
ДСНС
поліція
обстріли
ракетний удар

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