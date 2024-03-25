Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Из-за вражеской ракетной атаки ранена преподавательница столичной академии arrow

Из-за вражеской ракетной атаки ранена преподавательница столичной академии

25 марта 2024 14:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Из-за вражеской ракетной атаки ранена преподавательница столичной академии
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в понедельник, 25 марта, атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате падения обломков была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Об этом рассказала помощница ректора учебного заведения Анна Фещенко в комментарии Ми Україна.

Читайте также:

Ракетный удар по Киеву 25 марта

"Когда раздался взрыв, мы с вещами спускались и просто не успели. Это произошло настолько быстро, что мы смогли только присесть, тогда пошла куча дыма и начали выходить на улицу", — сказала она.

По словам Фещенко, в результате вражеской атаки ранена преподавательница академии.

В результате падения обломков ракеты повреждено здание, где находился актовый зал и конгресс-холл. Там, к счастью, не было людей на момент попадания.

Напомним, сейчас известно о семи пострадавших из-за ракетного удара по Киеву. Двое из них были госпитализированы, а у еще пятерых — острая реакция на стресс.

Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве перекрыли улицу Бойчука и изменили маршруты некоторых троллейбусов.

Кроме того, из-за обломков вражеских ракет в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.

Киев
обстрелы
война в Украине
ранение
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ