Из-за вражеской ракетной атаки ранена преподавательница столичной академии

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики в понедельник, 25 марта, атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате падения обломков была ранена преподавательница академии декоративно-прикладного искусства имени Бойчука.

Об этом рассказала помощница ректора учебного заведения Анна Фещенко в комментарии Ми Україна.

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"Когда раздался взрыв, мы с вещами спускались и просто не успели. Это произошло настолько быстро, что мы смогли только присесть, тогда пошла куча дыма и начали выходить на улицу", — сказала она.

По словам Фещенко, в результате вражеской атаки ранена преподавательница академии.

В результате падения обломков ракеты повреждено здание, где находился актовый зал и конгресс-холл. Там, к счастью, не было людей на момент попадания.

Напомним, сейчас известно о семи пострадавших из-за ракетного удара по Киеву. Двое из них были госпитализированы, а у еще пятерых — острая реакция на стресс.

Для ликвидации последствий падения обломков в Киеве перекрыли улицу Бойчука и изменили маршруты некоторых троллейбусов.

Кроме того, из-за обломков вражеских ракет в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.