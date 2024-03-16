Почему Кличко увольняет главу метро Брагинского — мэр внезапно сменил милость на гнев

Виталий Кличко и Виктор Брагинский. Фото: Киевский городской совет

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерениях уволить директора киевского метрополитена Виктора Брагинского. Произошло это после резонансного журналистского расследования, которое обнаружило значительное состояние у главы метро и его семьи.

Несколько месяцев назад мэр столицы в эксклюзивном комментарии журналистам проекта "Наша Справа" Новини.LIVE заявлял, что " в отношении профессиональных обязанностей Брагинского вопросов нет, претензий больших нет". Он также подчеркнул, что метрополитен хорошо работает и выполняет свои функции.

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Авторы материала напоминают , что в 2016 году киевский мэр объявил строительство метро на жилмассив Виноградарь. Через два года КГГА объявила шестимиллиардный тендер, согласно которому расширение Сырецко-Печерской ветви метро до Виноградаря должно было длиться три года. Но эти работы не проделаны и сейчас.

"Мы возвращаем в соответствии с решением Киевсовета 1,1 миллиарда гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договоры уже подписаны", — заявил мэр столицы во время заседания КГГА.

Еще на момент проведения тендерной процедуры на строительство участка Сырецко-Печерской линии начались проблемы. К примеру, тендер смогли провести не сразу, а первые торги были отменены из-за нарушений.

Впоследствии начались скандалы вокруг "Киевметростроя", в 2020 году СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство метро на Виноградарь. Годом позже Киевская городская прокуратура подала иск в суд по взысканию средств с подрядчика средств на сумму 139,1 миллиона, которые были получены путем начисления процентов на бюджетные средства. А также дополнительно 44,4 миллиона гривен за безосновательную сохранность и пользование этими средствами.

Впрочем, несмотря на все перипетии, мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в отсутствие форс-мажоров метро на Виноградарь могут открыть в 2024 году.

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Как мы ранее отмечали в материалах расследования, закрытие шести станций киевского метрополитена от "Теремков" до "Демеевской" стало шокирующим событием для всех киевлян в конце прошлого года.

В тот же вечер мэр столицы Виталий Кличко совместно с неизменным руководителем Киевского метрополитена Виктором Брагинским показали появившиеся в тоннеле трещины.

"Предварительно нарушенные условия строительства, возможно. И по выводам мы можем уже сказать о причинах этой чрезвычайной ситуации" , - сказал Виталий Кличко в одном из интервью.

Как указано в материалах расследования, 11 июля 2016 был опубликован тендер на проектные работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Участниками стали вот эти три компании: "Укрспецтуннельпроект, "Киевметропроект" и Государственное предприятие "Проектный Институт Укрметротуннельпроект". По не слишком прозрачным результатам победителем стал "Киевметропроект", который, к слову, как выяснили журналисты, связывали с Валерием Абрамсоном, российским бизнесменом и архитектором.

Киевский метрополитен заключил договор с компанией. Но вскоре вокруг нее начались баталии, которые точно не способствовали своевременному строительству метро. Было несколько рейдерских захватов, компанию обвиняли в махинациях, почти ежегодно сдачу объекта откладывали по разным причинам: от наводнения до военного положения.

Журналисты в расследовании напоминают, что на протяжении последних почти 10 лет главной транспортной артерией столицы занимался руководитель метрополитена Виктор Брагинский, которого назначил Виталий Кличко. Поэтому вопрос эксплуатации и ремонта метро нужно адресовать именно Брагинскому, однако общаться с авторами расследования он отказался.

Однако эксклюзивный комментарий журналисты смогли получить от мэра столицы Виталия Кличко. Он тогда подчеркнул, что деятельность руководителя метрополитена его полностью устраивает, по крайней мере, так он говорил за два дня до аварии в тоннеле метрополитена на Теремках.

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

"Что касается общей работы метрополитена, замечаний к метрополитену нет. Он работает и выполняет свои функции. На сегодняшний день, что касается работы руководителя метрополитена в отношении его профессиональных обязанностей, вопросов нет, претензий больших нет" , — сообщил Виталий Кличко журналистам проекта "Наша Справа".

Риторика Кличко сменилась противоположной после расследования журналистов Bihus.Info. В материале они разобрали декларации Виктора Брагинского - чиновника, который уже более 10 лет возглавляет "Киевский метрополитен". Обратили внимание и на имущество его родственников.

Журналисты обнаружили у Брагинского не задекларированное имущество на 52 миллиона гривен. Кроме того, на его мать оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines стоимостью от 10 миллионов, а бывшая жена владеет квартирой за 3 миллиона и земельным участком за 760 тысяч долларов.

Напомним, 15 марта Виктор Брагинский написал заявление на увольнение, а его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.