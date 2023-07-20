Почему за 9 лет в должности Кличко так и не вернул райсоветы в Киев: как оправдывается мэр

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет

Виталий Кличко занимает должность киевского городского головы уже девять лет, за это время мэр так и не инициировал создание райсоветов в Киеве. По словам Кличко, все из-за того, что в городе было много МАФов, однако ситуация изменилась.

Об этом мэр столицы рассказал в интервью Соне Кошкиной.

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На вопрос Кошкиной, почему за все годы Кличко так и не инициировал возвращение райсоветов, Кличко ответил, что в свое время именно райсоветы довели город до хаоса, в частности Киев превращался в город МАФов.

"Вы помните, до какого состояния Киев довели те районные советы — наш город превратился в город МАФов, рекламы, был захламлен. И это результат того, какие решения принимали, какие полномочия (у райсоветов. — Ред.) были в тот момент. Законодательство изменилось, и я убежден, что было правильно в тех условиях принять такое решение. На сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями наших партнеров, в соответствии с изменениями законодательства, районные советы — это продолжение самоуправления в любой демократической стране. Поэтому этот вопрос я поддерживаю", — сказал Кличко.

Однако теперь, по словам Кличко, ситуация изменилась, и райсоветы нужно возвращать. Поэтому после окончания войны необходимо будет проводить выборы не только в Киевсовет, но и в районные советы.

"И убежден, что после окончания войны, когда будут местные выборы, мы должны провести не только выборы в Киевсовет, а также и в районные советы. Я декларировал это и хочу повторить, что я за это решение, за развитие местного самоуправления, что касается города Киева", — сказал киевский городской голова.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

Также киевский городской голова Виталий Кличко рассказал о пешеходном мосте, который будет установлен на Оболони. Известно, что его создают из последней партии стали "Азовстали".