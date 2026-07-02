Дарницький район в руїнах: фоторепортаж наслідків російських атак

Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованому будинку в Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Ракетний приліт у багатоповерхівку 2 липня в Дарницькому районі столиці повністю знищив кілька будинків, прибудинкову територію та дитячий майданчик, а кількість жертв і постраждалих, за даними ДСНС, наразі продовжує зростати. Росія спрямувала більшість цілей саме на цей район.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн показав наслідки російських атак на Дарницький район Києва.

У Дарницькому районі Києва масштабні руйнування через ракетні удари

Житловий будинок у Дарницькому районі столиці став ціллю прицільного удару російської ракети під час чергової нічної та ранкової атаки на територію України.

Наслідки вибухів. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Найбільших руйнувань цієї доби зазнав саме Київ.

За останніми даними, у Києві загалом зафіксовано загибель 17 людей, а кількість поранених уже перевищила 90 осіб.

Знищений будинок у Дарницькому районі. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що ці цифри ще не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

На території постраждалих будинків виникла масштабна пожежа, десятки автівок були повністю знищені. Наразі, де дозволяє безпекова ситуація, мешканці намагаються потрапити до своїх помешкань, аби забрати речі, які вціліли після вибуху.

Зруйнований фасад будинку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зараз на місці події працюють представники Національної поліції, комунальні служби та профільні фахівці.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На дитячому майданчику експерти досліджують уламки російських боєприпасів та встановлюють їхній точний тип.

Огорджена територія, де могли впасти уламки. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Уламки пробили стіни будинку. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Новини.LIVE інформували, що масштабна нічна атака РФ 2 липня спричинила руйнування в різних частинах Києва: у Голосіївському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, а в Печерському районі вибух залишив глибоку вирву та пошкодив фасади й вікна сусідніх будинків.

Найважча ситуація залишається в Дарницькому районі, де триває безперервна пошуково-рятувальна операція, а шестеро мешканців досі вважаються безвісти зниклими.

Для підтримки постраждалих у чотирьох районах столиці розгорнули роботу оперативні штаби, де можна отримати допомогу та дізнатися графік роботи служб.

З огляду на масштаби трагедії, що стала однією з наймасованіших атак на місто, 3 липня в Києві офіційно оголошено Днем жалоби за загиблими.