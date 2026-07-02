Дарницький район в руїнах: фоторепортаж наслідків російських атак
Ракетний приліт у багатоповерхівку 2 липня в Дарницькому районі столиці повністю знищив кілька будинків, прибудинкову територію та дитячий майданчик, а кількість жертв і постраждалих, за даними ДСНС, наразі продовжує зростати. Росія спрямувала більшість цілей саме на цей район.
Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн показав наслідки російських атак на Дарницький район Києва.
У Дарницькому районі Києва масштабні руйнування через ракетні удари
Житловий будинок у Дарницькому районі столиці став ціллю прицільного удару російської ракети під час чергової нічної та ранкової атаки на територію України.
Найбільших руйнувань цієї доби зазнав саме Київ.
За останніми даними, у Києві загалом зафіксовано загибель 17 людей, а кількість поранених уже перевищила 90 осіб.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що ці цифри ще не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.
На території постраждалих будинків виникла масштабна пожежа, десятки автівок були повністю знищені. Наразі, де дозволяє безпекова ситуація, мешканці намагаються потрапити до своїх помешкань, аби забрати речі, які вціліли після вибуху.
Зараз на місці події працюють представники Національної поліції, комунальні служби та профільні фахівці.
На дитячому майданчику експерти досліджують уламки російських боєприпасів та встановлюють їхній точний тип.
Новини.LIVE інформували, що масштабна нічна атака РФ 2 липня спричинила руйнування в різних частинах Києва: у Голосіївському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки, а в Печерському районі вибух залишив глибоку вирву та пошкодив фасади й вікна сусідніх будинків.
Найважча ситуація залишається в Дарницькому районі, де триває безперервна пошуково-рятувальна операція, а шестеро мешканців досі вважаються безвісти зниклими.
Для підтримки постраждалих у чотирьох районах столиці розгорнули роботу оперативні штаби, де можна отримати допомогу та дізнатися графік роботи служб.
З огляду на масштаби трагедії, що стала однією з наймасованіших атак на місто, 3 липня в Києві офіційно оголошено Днем жалоби за загиблими.
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