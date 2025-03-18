Коррупционные скандалы — депутат Киевсовета и двое чиновников вышли из-под стражи

Депутат Киевсовета Михаил Терентьев. Фото: Facebook

Депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев и еще двое коммунальщиков вышли из-под стражи. На них возложили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков, ссылаясь на источники в НАБУ, во вторник, 18 марта.

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Новиков рассказал, что из-под стражи вышли:

депутат Киевсовета Михаил Терентьев,

первый заместитель директора коммунального предприятия "Спецжилфонд" Юрий Леонов,

заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.

Это случилось после внесения залогов в размере 20 млн грн, 4,5 млн грн и 7 млн грн соответственно. Однако на них возложили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет.

Скриншот сообщения Олега Новикова

Напомним, на прошлой неделе Виталий Кличко уволил с должностей Леонова и Мушту, а партия "УДАР" отозвала Терентьева из депутатов Киевсовета.

Известно, что в феврале НАБУ провела масштабные обыски, в частности, и среди должностных лиц КГГА в рамках операции "Чистый город" на выявление фактов коррупции.

А журналисты Bihus Info выяснили, как работали схемы сделок с землей в Киеве. Возглавлял группировку бывший депутат Денис Комарницкий.