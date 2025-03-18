Коррупционные скандалы — депутат Киевсовета и двое чиновников вышли из-под стражи

Депутат Киевсовета и двое чиновников вышли из-под стражи
Депутат Киевского городского совета Михаил Терентьев и еще двое коммунальщиков вышли из-под стражи. На них возложили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков, ссылаясь на источники в НАБУ, во вторник, 18 марта.
Кто вышел из-под стражи
Новиков рассказал, что из-под стражи вышли:
- депутат Киевсовета Михаил Терентьев,
- первый заместитель директора коммунального предприятия "Спецжилфонд" Юрий Леонов,
- заместитель директора КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта.
Это случилось после внесения залогов в размере 20 млн грн, 4,5 млн грн и 7 млн грн соответственно. Однако на них возложили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет.
Напомним, на прошлой неделе Виталий Кличко уволил с должностей Леонова и Мушту, а партия "УДАР" отозвала Терентьева из депутатов Киевсовета.
Известно, что в феврале НАБУ провела масштабные обыски, в частности, и среди должностных лиц КГГА в рамках операции "Чистый город" на выявление фактов коррупции.
А журналисты Bihus Info выяснили, как работали схемы сделок с землей в Киеве. Возглавлял группировку бывший депутат Денис Комарницкий.
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