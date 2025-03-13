Депутаты Киевсовета инициировали отзыв Владимира Бондаренко

Блокирование трибуны Киевсовета. Фото: скриншот

Киевсовет уже длительное время не собирается для принятия решений. Кроме того, сегодня, 13 марта, несколько депутатов от фракции "Европейская Солидарность" заблокировали работу Киевсовета, что свидетельствует о необходимости его роспуска.

Об этом Новини.LIVE сообщил депутат КГС Андрей Витренко.

Читайте также:

В Киевсовете наступил кризис управления

Сегодняшнее заседание Киевского городского совета снова оказалось заблокированным, что, по словам депутата Киевсовета Андрея Витренко, является следствием попыток одного человека решить собственные вопросы вопреки интересам киевлян. Он отметил, что Киевсовет уже три месяца не принимает никаких решений, касающихся функционирования города.

"Сегодня сессия Киевсовета была заблокирована в очередной раз в угоду одного человека, который хотел решить свои личные вопросы, несмотря на то, что хотят киевляне, несмотря на то, что уже третий месяц не было принято никаких решений Киевского городского совета, касающихся самофункционирования города. То есть мы собрались однажды для того, чтобы распределить входной зал, чтобы бюджета, и на этом все. Если люди держат в заложниках всех киевлян до одного человека, это позор для этой фракции, которая не хотела работать, так сейчас и не хочет", — высказался Витренко.

На вопрос о возможных последствиях дальнейшего блокирования заседаний Киевсовета депутат Андрей Витренко отметил, что в таком случае городской совет стоит распустить.

"Если не будут проводится сессии городского совета, то я считаю, что этот городской совет надо распускать и передавать управление городом в те руки, которые с этим справятся", — заявил депутат.

Кроме этого, Андрей Витренко прокомментировал недавно обнародованное расследование "Бигус.Инфо" по делу "Чистого города", заявив, что разоблаченные факты являются "позором для Киева и каждого депутата городского совета".

По его мнению, чиновник, который фигурирует в коррупционных расследованиях, не может одновременно руководить городским советом. В связи с этим депутаты инициировали вопрос об отзыве секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

Напомним, депутаты партии "Европейская Солидарность" заблокировали работу трибуны Киевсовета и назвали причину своих действий.

Также сегодня, 13 марта, мэр Киева Виталий Кличко назвал имена и фамилии должностных лиц КГГА, которых уволят из-за земельного скандала.

На кадровые решения мэра Киева отреагировал и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.