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Депутат заявила о бездействии комиссии относительно аварии в киевском метро

9 января 2024 20:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Депутат заявила о бездействии комиссии относительно аварии в киевском метро
Киевское метро Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная заявила, что комиссия относительно затопления столичного метро уже создана, однако до сих пор не начала свою работу. По ее словам, она была создана еще 14 декабря, однако мэр Виталий Кличко подписал такое решение только после Рождества.

Об этом она сказала в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Кто входит в эту комиссию

"До сих пор ни одного заседания не состоялось. Хочу отметить, что комиссия создается по принципу пропорциональности представительства от каждой фракции, поэтому здесь имеет значение такой партийный принцип", — отметила она.

Пашинная добавила, что главой комиссии является представитель от фракции "Европейская Солидарность". Большинство представителей этой комиссии являются членами "ЕС" и "УДАР".

Почему комиссия до сих пор не начала работу

"Как по мне, городская власть лишь достаточно формально ответила, у меня, как депутата, нет понимания, что там происходит. Даже журналисты и эксперты уже трижды спускались, однако эксперты не могут получить документы, дать соответствующего заключения, потому что им просто не предоставляется эта информация", — отметила депутат.

Она также связала бездействие такой комиссии с желанием "не работать" или "тянуть время".

Какая сейчас ситуация в киевском метро

Напомним, утром 8 января в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.

Также в вестибюле станции метро Академгородок через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

В свою очередь депутат Киевского городского совета Андрей Витренко не исключил того, что вскоре придется закрыть больше станций на ремонт.

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