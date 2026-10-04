У Києві 4 жовтня впали уламки російського дрона: пошкоджено дах будинку

Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

На лівому березі Києва у неділю, 4 жовтня, зафіксовано падіння уламків російського дрона. Зокрема, йдеться про дах приватного будинку та відкриту територію.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Падіння уламків у Києві 4 жовтня

"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння", — зазначив Кличко.

Крім того, у Дніпровському районі уламки ворожого дрона впали на відкритій території біля дороги. Загоряння не сталося.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 4 жовтня російські окупанти атакували Київ. Зокрема, у Деснянському районі впали уламки російського дрона, внаслідок чого сталося займання.

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