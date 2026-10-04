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Головна Київ На лівому березі Києва впали уламки російського дрона

На лівому березі Києва впали уламки російського дрона

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4 жовтня 2026 08:59
У Києві 4 жовтня впали уламки російського дрона: пошкоджено дах будинку
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС

На лівому березі Києва у неділю, 4 жовтня, зафіксовано падіння уламків російського дрона. Зокрема, йдеться про дах приватного будинку та відкриту територію.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Падіння уламків у Києві 4 жовтня

"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах приватного житлового будинку. Без загоряння", — зазначив Кличко.

Крім того, у Дніпровському районі уламки ворожого дрона впали на відкритій території біля дороги. Загоряння не сталося.

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Допис Кличка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 4 жовтня російські окупанти атакували Київ. Зокрема, у Деснянському районі впали уламки російського дрона, внаслідок чого сталося займання.

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Раніше фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що російські атаки на енергетичні та інші об’єкти критичної інфраструктури Києва можуть переслідувати одразу кілька цілей. Зокрема, йдеться про спробу посилити тиск на західних партнерів України.

Віталій Кличко Київ війна обстріли дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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