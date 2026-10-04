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Головна Київ У Голосіївському районі спалахнула новобудова після російської атаки

У Голосіївському районі спалахнула новобудова після російської атаки

Ua ru
4 жовтня 2026 09:58
У Голосіївському районі Києва загасили пожежу після атаки РФ
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва 3 жовтня після чергового російського обстрілу виникла пожежа на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови. Займання сталося внаслідок ворожої атаки. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу на покрівлі будівлі.

Про це ДСНС Києва повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У Києві після обстрілу загорілася покрівля новобудови

За інформацією ДСНС Києва, унаслідок події жертв та постраждалих немає.

У Голосіївському районі спалахнула новобудова після російської атаки - фото 1
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Києва
У Голосіївському районі спалахнула новобудова після російської атаки - фото 2
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Києва
У Голосіївському районі спалахнула новобудова після російської атаки - фото 3
Пошкоджений дах. Фото: ДСНС Києва

Таким чином, пожежу, що виникла після російського обстрілу в Голосіївському районі, вдалося оперативно ліквідувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, на лівому березі Києва 4 жовтня зафіксували падіння уламків російського дрона. Уламки впали, зокрема, на дах приватного будинку та відкриту територію.

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Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що російські удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі Києва можуть мати кілька цілей. За його словами, РФ може намагатися психологічно виснажити населення, вплинути на українські політичні еліти або чинити тиск на західні країни. 

Також Новини.LIVE писали, що у Києві оновили регламент проїзду мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Переважна більшість мостових переходів, зокрема Північний, Дарницький, міст Метро та міст Патона, продовжують працювати без обмежень в обох напрямках. Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти 3 жовтня завдали удару по Північному мосту в Києві. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, одного з них госпіталізували до лікарні.

Київ рятувальники війна в Україні ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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