У Голосіївському районі Києва загасили пожежу після атаки РФ

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі Києва 3 жовтня після чергового російського обстрілу виникла пожежа на покрівлі незаселеної чотириповерхової новобудови. Займання сталося внаслідок ворожої атаки. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу на покрівлі будівлі.

Про це ДСНС Києва повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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У Києві після обстрілу загорілася покрівля новобудови

За інформацією ДСНС Києва, унаслідок події жертв та постраждалих немає.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Києва

Пошкоджений дах. Фото: ДСНС Києва

Таким чином, пожежу, що виникла після російського обстрілу в Голосіївському районі, вдалося оперативно ліквідувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, на лівому березі Києва 4 жовтня зафіксували падіння уламків російського дрона. Уламки впали, зокрема, на дах приватного будинку та відкриту територію.

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Також Новини.LIVE писали, що у Києві оновили регламент проїзду мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Переважна більшість мостових переходів, зокрема Північний, Дарницький, міст Метро та міст Патона, продовжують працювати без обмежень в обох напрямках. Раніше Новини.LIVE писали, що російські окупанти 3 жовтня завдали удару по Північному мосту в Києві. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, одного з них госпіталізували до лікарні.