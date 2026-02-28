Видео
Україна
Видео

После обстрела остались без помощи — история семьи из Киева

После обстрела остались без помощи — история семьи из Киева

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 07:56
Обстрел Киева 22 февраля — семья осталась один на один с поврежденным домом
Киевлянин, дом которого пострадал в результате атаки 22 февраля. Фото: кадр из видео. Коллаж: Новости.LIVE

Семья из Софиевской Борщаговки выжила после обстрела, который произошел 22 февраля, однако осталась один на один с последствиями. Семья не получила никакой помощи от властей или соответствующих служб и самостоятельно приводит поврежденный дом в порядок.

Об истории своей семьи Виталий рассказал журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Семья самостоятельно восстанавливает жилье

Россияне в воскресенье, 22 февраля, атаковали Киевскую область ракетами и дронами. В результате обстрела трое человек получили ранения. Целые улицы превратились в сплошное пожарище.

Один из пострадавших в результате удара — Виталий. Его дом принял на себя ударную волну, ведь находится прямо напротив полностью разрушенного здания. По словам мужчины, в момент, когда раздался мощный взрыв, семья спала.

"Прямо в постель пошло пламя, такая вспышка. Пришлось идти по стеклу, потому что вся комната и лестничная клетка были устланы битым стеклом. Тогда сразу бросился к сыну и дочери", — рассказал мужчина.

Семья выжила, но осталась один на один с последствиями атаки. Сейчас Виталий с родными живут в разрушенном доме, ведь идти им некуда. По словам мужчины, единственную помощь они получили от волонтеров и друзей.

"22 февраля ни аварийная газовая служба сюда не зашла, хотя трубу газовую пробило обломками. Никто, ни одна служба не зашла", — говорит мужчина.

Он добавляет, что местные власти и экстренные службы просто проигнорировали его двор. Ни один профильный специалист так и не появился, чтобы оценить последствия обстрела.

"Заявки поданы везде: и в сельсовет, и в "Дейю". Если бы не мои знакомые и друзья, мы бы здесь жить не смогли", — отметил Виталий.



Виталий собственными силами и с помощью друзей восстанавливает поврежденный дом. Однако ущерб значительный, из-за чего, говорит мужчина, полностью восстановить жилье невозможно.

Атака на Киев 22 февраля

Утром 22 февраля прогремели мощные взрывы в Киевской области и в Киеве. Россияне атаковали столицу баллистики, которую выпустили из временно оккупированного Крыма. Также россияне выпустили ударные беспилотники.

Как отметили в ОВА, в результате обстрела пострадали по меньшей мере 17 человек. Среди них — четверо детей.

Позже в ПС ВСУ сообщили, что оккупанты 22 февраля совершили масштабную комбинированную атаку. Применили баллистические, противокорабельные и крылатые ракеты. Кроме того, украинские города атаковали беспилотниками.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
