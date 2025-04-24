ГСЧС привлекла роботов и собак к спасательным работам в Киеве — фото

Спасательные работы в Киеве. Фото: ГСЧС

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В Святошинском районе столицы продолжаются аварийно-спасательные работы после обстрела.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Как спасатели проводят аварийные работы в Киеве

Для эффективной ликвидации последствий и обеспечения безопасности спасателей была привлечена роботизированная техника.

"Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций", — говорится в сообщении.

Спасательные работы с помощью роботов в Киеве. Фото: ГСЧС

Роботы участвуют в спасательных работах. Фото: ГСЧС

Спасательные работы в Святошинском районе. Фото: ГСЧС

Собаки участвуют в спасательных работах

"Наши храбрые носики — не просто собаки. Это — члены нашей спасательной семьи. Они не носят погоны, но ежедневно спасают жизни", — пишут спасатели.

По данным ГСЧС, после российского обстрела Киева четвероногие ищут людей под завалами.

"Работают бок о бок со спасателями, нюх за нюхом — в самых опасных местах, потому что где-то там, под кучей бетона, еще кто-то ждет спасения", — добавили в сообщении.

Собаки участвуют в спасательных работах. Фото: ГСЧС

Спасательные работы с собаками. Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек.

25 апреля в Киеве объявили Днем траура по погибшим от атаки РФ.