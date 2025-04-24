Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото arrow

ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото

24 апреля 2025 23:55
Анастасия Писаненко - редактор
ГСЧС привлекла роботов и собак к спасательным работам в Киеве — фото
Спасательные работы в Киеве. Фото: ГСЧС
Анастасия Писаненко - редактор

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В Святошинском районе столицы продолжаются аварийно-спасательные работы после обстрела.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Как спасатели проводят аварийные работы в Киеве

Для эффективной ликвидации последствий и обеспечения безопасности спасателей была привлечена роботизированная техника.

"Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций", — говорится в сообщении.

ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото - фото 1
Спасательные работы с помощью роботов в Киеве. Фото: ГСЧС
ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото - фото 2
Роботы участвуют в спасательных работах. Фото: ГСЧС
ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото - фото 3
Спасательные работы в Святошинском районе. Фото: ГСЧС

Собаки участвуют в спасательных работах

"Наши храбрые носики — не просто собаки. Это — члены нашей спасательной семьи. Они не носят погоны, но ежедневно спасают жизни", — пишут спасатели.

По данным ГСЧС, после российского обстрела Киева четвероногие ищут людей под завалами.

"Работают бок о бок со спасателями, нюх за нюхом — в самых опасных местах, потому что где-то там, под кучей бетона, еще кто-то ждет спасения", — добавили в сообщении.

ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото - фото 4
Собаки участвуют в спасательных работах. Фото: ГСЧС
ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото - фото 5
Спасательные работы с собаками. Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек.

25 апреля в Киеве объявили Днем траура по погибшим от атаки РФ.

Киев ГСЧС спасатели собака Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама