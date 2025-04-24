ГСЧС привлекла роботов и собак к спасательным работам в Киеве — фото

ГСЧС привлекла роботов и собак к аварийным работам в Киеве — фото
В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла массированный удар по Киеву. В Святошинском районе столицы продолжаются аварийно-спасательные работы после обстрела.
Об этом сообщают в ГСЧС Украины в Telegram.
Как спасатели проводят аварийные работы в Киеве
Для эффективной ликвидации последствий и обеспечения безопасности спасателей была привлечена роботизированная техника.
"Благодаря современным инженерным решениям спасатели эффективно и безопасно разбирают завалы, убирают поврежденные автомобили и обломки строительных конструкций", — говорится в сообщении.
Собаки участвуют в спасательных работах
"Наши храбрые носики — не просто собаки. Это — члены нашей спасательной семьи. Они не носят погоны, но ежедневно спасают жизни", — пишут спасатели.
По данным ГСЧС, после российского обстрела Киева четвероногие ищут людей под завалами.
"Работают бок о бок со спасателями, нюх за нюхом — в самых опасных местах, потому что где-то там, под кучей бетона, еще кто-то ждет спасения", — добавили в сообщении.
Напомним, российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек.
25 апреля в Киеве объявили Днем траура по погибшим от атаки РФ.
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