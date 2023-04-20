Эксклюзив о загадочной вспышке над Киевом: синоптик Латуха рассказал о необычном явлении

Вспышка в небе над Киевщиной 19 апреля. Фото: скриншот с видео

Загадочная вспышка в небе над Киевской областью — это обычный метеор. НЛО здесь ни при чем.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал синоптик Валерий Латуха.

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По словам Латухи, это был обычный метеор, вероятно, еще и до земли долетели его фрагменты, метеориты. Из-за яркой вспышки это явление еще называют болидом.

"Возможно, это большой метеорид из метеорного потока Лириды, который за два дня достигнет максимума. А может один из другого направления. Их там множество летает вокруг Солнца между планет. Мне при жизни ни разу не удалось самому увидеть падение болида, к сожалению", — рассказал синоптик.

Он добавил, что событие проходит почти мгновенно, длится несколько секунд, поэтому его трудно увидеть, нужны соответствующие условия наблюдения. То, что он упал в Киевской области — случайность.

Вспышка в небе над Киевом

Накануне вечером, 19 апреля, в Киеве впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. Впрочем, с чем были связаны вспышки над Киевом, до сих пор точно неизвестно.

Сначала сообщали о якобы работе сил ПВО. Впоследствии стало известно, что угрозы со стороны россиян не было, и ПВО не работали. В то же время "тревогу" объявили, чтобы успокоить людей

Кроме ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли. В космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите.

Напомним, после появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки, относительно которой до сих пор не предоставили никаких официальных объяснений, украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.