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Эксперт объяснил, что стало основной причиной подтопления метро в Киеве

12 декабря 2023 10:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт объяснил, что стало основной причиной подтопления метро в Киеве
Подтопление станции метро в Киеве. Фото: ТСН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Одним из факторов чрезвычайной ситуации на "синей" ветке метро в Киеве могла быть ошибка в проектировании гонки или выполнении строительных работ. Ликвидация последствий аварии не должна представлять проблем для городских властей.

Об этом бывший министр экологии Остап Семерак (2016-2019 гг.) рассказал в интервью "Телеграфу".

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По мнению Семерака, с ликвидацией подтоплений перегона между некоторыми станциями подземки на Оболонско-Теремковской линии подземки, в принципе, не должно быть для власти какой-либо большой проблемой.

"В мире есть известные разветвленные ветви метрополитена, даже на болотах. В частности, в том же Санкт-Петербурге. И оно как-то там функционирует. Я лично больше склонен думать, что на " Демеевской " была какая-то ошибка в проектировании или в исполнении", — отмечает он.

Остап Семерак напомнил, что во время его министерской каденции через парламент удалось провести евроинтеграционные нормы. Речь идет о законах "Оценка влияния на окружающую среду" и "О стратегической экологической оценке".

Эти документы нам подсказали в Европейском Союзе, они есть в Соглашении об ассоциации. Это — европейские практики, как к началу строительства, до старта реализации стройпроекта, осуществляется оценка, каким образом строительство повлияет на экологию. Правда, эти законы приняли уже после строительства этой участка, но он касается новых ремонтов и капремонтов", — пояснил Семерак.

Как исправить ситуацию

Семерак также отметил, что с исправлением ситуации, которая произошла в Киевском метрополитене, не стоит сильно торопиться.

"Надо бы сделать надлежащую оценку и понять, какое решение и в каких формулах будет правильным в смысле безопасности (строительной, инженерной и экологической). Это немного займет времени. Но если правильное решение принять и реализовать, это будет точно быстрее, чем 20 раз быстро делать неправильные шаги", — считает эксминистр.

Утром 8 декабря работники метро увидели в тоннеле новые трещины. Это стало угрозой безопасности перевозки пассажиров, поэтому в 13:45 движение этим участком было остановлено. Тем временем в метро начали работать над ликвидацией последствий ЧС.

После этого в КГГА сообщили, что взамен закрытых станций метро по городу будет курсировать дублирующий наземный транспорт, в том числе в столице запустили 97 наземных маршрутов вместо закрытого участка метро.

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