Довжелезні черги у метро — як живуть кияни після закриття станцій

Черги у метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Зранку 12 грудня на станції метро "Либідська" у Києві знову утворилися величезні черги. Через закриття шести станцій на "синій" гілці метрополітену у столиці відбувається справжній транспортний колапс.

Що зараз відбувається в метро і які черги дізнались Новини.LIVE.

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Що відбувається у метро в Києві

Після закриття шести станцій метро 8 грудня на станції "Либідська" утворився справжній колапс. Вже декілька днів поспіль зранку там довжелезні черги, а всі поїзди переповнені.

Наразі через затоплення не працюють такі станції:

"Деміївська",

"Голосіївська",

"Васильківська",

"Виставковий центр",

"Іподром",

"Теремки".

Метро тимчасово курсує між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Черги у метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Черги у метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Черги у метро в Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Що відомо про закриття метро

Зранку 8 грудня працівники метро побачили в тунелі нові тріщини. Це стало загрозою для безпеки перевезення пасажирів, тому о 13:45 рух цією ділянкою було зупинено. Тим часом у метро почали працювати над ліквідацією наслідків НС.

Після цього у КМДА повідомили, що взамін закритих станцій метро по місту курсуватиме дублювальний наземний транспорт, зокрема у столиці запустили 97 наземних маршрутів замість закритої ділянки метро.

Проте з часом почали ширитись новини, що муніципальний транспорт від Віталія Кличка не допоміг у вирішенні ситуації з закриттям метро у Голосіївському районі. Він став неефективним через постійні затори у столиці та простій під час повітряних тривог.

Через це у київському метрополітені розробляють варіант запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між станціями "Либідська" й "Теремки". Потяг буде рухатися в обидва боки по одній колії без обороту в кінцевих пунктах.

Нагадаємо, що наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції "Контрактова площа". У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.