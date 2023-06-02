Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Глава Деснянской РГА предложил Кличко вместе написать заявления на увольнение arrow

Глава Деснянской РГА предложил Кличко вместе написать заявления на увольнение

2 июня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Деснянской РГА предложил Кличко вместе написать заявления на увольнение
Глава Деснянской РГА в Киеве Дмитрий Ратников. Фото: brovary.net
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Деснянской РГА в Киеве Дмитрий Ратников обратился к городскому голове столицы Виталию Кличко. Он предложил ему вместе написать заявления об увольнении из-за закрытого укрытия во время тревоги.

Об этом Дмитрий Ратников сказал в своем обращении.

Читайте также:

Обращение к Кличко

Ратников заявил, что читал о желании городского головы Киева отстранить его от исполнения обязанностей на период расследования. Глава Деснянской РГА предложил Кличко написать такие заявления вместе.

"Ибо, по Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открывание и закрытие укрытий, за порядок и за пункты несгибаемости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос, а за что тогда отвечает мэр?" — сказал Ратников.

Он добавил, что во время войны нужно заниматься своими обязанностями, а не политикой.

Напомним, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить голову от должности.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко провел заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС в столице. Главной темой обсуждения стало согласование действий между всеми службами, связанными с управлением и обеспечением доступности убежищ в Киеве.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Ряд ОО, претендовавших на грант от Фонда, получили продуктовую помощь вне конкурса, — Столар

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас