Глава Деснянской РГА предложил Кличко вместе написать заявления на увольнение

Глава Деснянской РГА в Киеве Дмитрий Ратников. Фото: brovary.net

Глава Деснянской РГА в Киеве Дмитрий Ратников обратился к городскому голове столицы Виталию Кличко. Он предложил ему вместе написать заявления об увольнении из-за закрытого укрытия во время тревоги.

Об этом Дмитрий Ратников сказал в своем обращении.

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Обращение к Кличко

Ратников заявил, что читал о желании городского головы Киева отстранить его от исполнения обязанностей на период расследования. Глава Деснянской РГА предложил Кличко написать такие заявления вместе.

"Ибо, по Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открывание и закрытие укрытий, за порядок и за пункты несгибаемости, и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос, а за что тогда отвечает мэр?" — сказал Ратников.

Он добавил, что во время войны нужно заниматься своими обязанностями, а не политикой.

Напомним, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить голову от должности.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко провел заседание Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС в столице. Главной темой обсуждения стало согласование действий между всеми службами, связанными с управлением и обеспечением доступности убежищ в Киеве.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.