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Як відбудовується бізнес-центр у Києві після обстрілу — фото

6 березня 2025 16:02
Карина Приходько - Редактор
Бізнес-центр Торонто у Києві — як відновили будівлю після обстрілу 20 грудня
Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Російські війська 20 грудня вдарили ракетами по Києву, внаслідок чого був пошкоджений бізнес-центр "Торонто" в Голосіївському районі. Зараз будівлю, де трапилася сильна пожежа, вже відбудовують.

На якому етапі відновлення бізнес-центру у Києві — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE. 

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Як відбудовується бізнес-центр "Торонто" у Києві

Як відомо, 20 грудня окупанти влучили у бізнес-центр ракетою. За даними рятувальників, тоді трапилася пожежа між 13 та 15 поверхами. 

бізнес-центр Торонто в Києві
Бізнес-центр після атаки РФ. Фото: ДСНС

Зараз будівлю вже відновлюють. Там встановлюють нові вікна та облаштовують фасад.

відбудова бізнес-центру в Києві
Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE
відбудова бізнес-центру Торонто в Києві
Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE
атака на бізнес-центр Торонто в Києві 20 грудня
Відбудова бізнес-центру в Києві, після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі 20 грудня 2024 року росіяни атакували Київ ракетами. У місті лунали потужні вибухи. 

Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна людина загинула. 

Новини.LIVE показували, який вигляд має Київ після атаки балістикою. 

Київ росіяни обстріли бізнес війна в Україні
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