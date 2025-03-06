Бізнес-центр Торонто у Києві — як відновили будівлю після обстрілу 20 грудня

Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 20 грудня вдарили ракетами по Києву, внаслідок чого був пошкоджений бізнес-центр "Торонто" в Голосіївському районі. Зараз будівлю, де трапилася сильна пожежа, вже відбудовують.

На якому етапі відновлення бізнес-центру у Києві — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

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Як відбудовується бізнес-центр "Торонто" у Києві

Як відомо, 20 грудня окупанти влучили у бізнес-центр ракетою. За даними рятувальників, тоді трапилася пожежа між 13 та 15 поверхами.

Бізнес-центр після атаки РФ. Фото: ДСНС

Зараз будівлю вже відновлюють. Там встановлюють нові вікна та облаштовують фасад.

Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE

Відбудова бізнес-центру в Києві після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE

Відбудова бізнес-центру в Києві, після обстрілу 20 грудня. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі 20 грудня 2024 року росіяни атакували Київ ракетами. У місті лунали потужні вибухи.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна людина загинула.

Новини.LIVE показували, який вигляд має Київ після атаки балістикою.