Бізнес-центр Торонто у Києві — як відновили будівлю після обстрілу 20 грудня

Як відбудовується бізнес-центр у Києві після обстрілу — фото
Російські війська 20 грудня вдарили ракетами по Києву, внаслідок чого був пошкоджений бізнес-центр "Торонто" в Голосіївському районі. Зараз будівлю, де трапилася сильна пожежа, вже відбудовують.
На якому етапі відновлення бізнес-центру у Києві — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.
Як відбудовується бізнес-центр "Торонто" у Києві
Як відомо, 20 грудня окупанти влучили у бізнес-центр ракетою. За даними рятувальників, тоді трапилася пожежа між 13 та 15 поверхами.
Зараз будівлю вже відновлюють. Там встановлюють нові вікна та облаштовують фасад.
Нагадаємо, вночі 20 грудня 2024 року росіяни атакували Київ ракетами. У місті лунали потужні вибухи.
Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна людина загинула.
Новини.LIVE показували, який вигляд має Київ після атаки балістикою.
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