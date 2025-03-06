Бизнес-центр Торонто в Киеве — как восстановили здание после обстрела 20 декабря

Как восстанавливается бизнес-центр в Киеве после обстрела — фото
Российские войска 20 декабря ударили ракетами по Киеву, в результате чего был поврежден бизнес-центр "Торонто" в Голосеевском районе. Сейчас здание, где случился сильный пожар, уже восстанавливают.
На каком этапе восстановления бизнес-центра в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Как восстанавливается бизнес-центр "Торонто" в Киеве
Как известно, 20 декабря оккупанты попали в бизнес-центр ракетой. По данным спасателей, тогда случился пожар между 13 и 15 этажами.
Сейчас здание уже восстанавливают. Там устанавливают новые окна и обустраивают фасад.
Напомним, ночью 20 декабря 2024 года россияне атаковали Киев ракетами. В городе раздавались мощные взрывы.
В результате вражеской атаки пострадали 12 человек, еще один человек погиб.
Новини.LIVE показывали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.
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