Бизнес-центр Торонто в Киеве — как восстановили здание после обстрела 20 декабря

Восстановление бизнес-центра в Киеве после обстрела 20 декабря. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 20 декабря ударили ракетами по Киеву, в результате чего был поврежден бизнес-центр "Торонто" в Голосеевском районе. Сейчас здание, где случился сильный пожар, уже восстанавливают.

На каком этапе восстановления бизнес-центра в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

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Как известно, 20 декабря оккупанты попали в бизнес-центр ракетой. По данным спасателей, тогда случился пожар между 13 и 15 этажами.

Бизнес-центр после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Сейчас здание уже восстанавливают. Там устанавливают новые окна и обустраивают фасад.

Восстановление бизнес-центра в Киеве после обстрела 20 декабря. Фото: Новини.LIVE

Восстановление бизнес-центра в Киеве после обстрела 20 декабря. Фото: Новини.LIVE

Восстановление бизнес-центра в Киеве после обстрела 20 декабря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью 20 декабря 2024 года россияне атаковали Киев ракетами. В городе раздавались мощные взрывы.

В результате вражеской атаки пострадали 12 человек, еще один человек погиб.

Новини.LIVE показывали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.