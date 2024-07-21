Аварія на антракціоні-спуску над Дніпром — подібний інцидент був у 2018 році

Люди катаються на зіплайні над Дніпром. Фото:kyivflyline

У неділю, 21 липня, у Києві на атракціоні-спуску над Дніпром обірвався трос, через що людина впала у воду. Цей атракціон вже забороняли у 2018 році через подібний трагічний випадок, проте у 2020 році його знову відкрили, зареєструвавши на нового підприємця.

Про це повідомили у Times of Ukraine у неділю.

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Сьогодні у Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром, в результаті чого людина, яка перебувала на атракціоні, впала у воду. Подібний випадок вже траплявся у 2018 році, тоді зіплайн заборонили, але вже у 2020 році почали шукати нового інвестора.

У повідомленні йдеться, що 25 травня 2018 року вже був трагічний випадок з падінням людини у воду та численні скарги щодо недотримання правил безпеки. Тоді атракціон заборонили, адже термін його експлуатації сплив ще майже рік до того.

Проте у 2020 році КП "Плесо" стало замовником нового проєкту. Наразі зіплайн зареєстрований на ФОП Анни Лєвіної у Кривому Розі, яка має відповідний КВЕД на функціонування атракціонів та тематичних парків.

Також подібні екстремальні розваги існують у Дніпрі та на курорті Буковель в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, внаслідок аварії на атракціоні у Києві ускладнився рух на Набережному шосе.

Ми повідомляли, що громадсько-політичний діяч Олег Симороз заявив про важке обладнання, яке одразу потягнуло людину, яка впала на дно.

За словами одного з очевидців, впавши у воду, людина навіть не проявляла ніяких ознак життя.