Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow История повторяется — в Киеве уже были случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году arrow

История повторяется — в Киеве уже были случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году

21 июля 2024 18:10
Валерия Барановская - редактор
Авария на антракционе-спуске над Днепром – подобный инцидент был в 2018 году
Люди катаются на зиплайне над Днепром. Фото:kyivflyline
Валерия Барановская - редактор

В воскресенье, 21 июля, в Киеве на аттракционе-спуске над Днепром оборвался трос , из-за чего человек упал в воду. Этот аттракцион уже запрещали в 2018 году из-за подобного трагического случая, однако в 2020 году его снова открыли, зарегистрировав на нового предпринимателя.

Об этом сообщили в Times of Ukraine в воскресенье.

Читайте также:

Нередкий случай падения человека с аттракциона-спуска над Днепром

Сегодня в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, в результате чего находившийся на аттракционе человек упал в воду. Подобный случай уже случался в 2018 году, тогда зиплайн запретили, но уже в 2020 году начали искать нового инвестора.

В сообщении говорится, что 25 мая 2018 уже был трагический случай с падением человека в воду и многочисленные жалобы по несоблюдению правил безопасности. Тогда аттракцион запретили, ведь срок его эксплуатации истек еще почти год назад.

Однако в 2020 году КП "Плесо" стало заказчиком нового проекта. Зиплайн зарегистрирован на ФЛП Анны Левиной в Кривом Роге, которая имеет соответствующий КВЭД на функционирование аттракционов и тематических парков.

Подобные экстремальные развлечения существуют в Днепре и на курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Напомним, в результате аварии на аттракционе в Киеве осложнилось движение на Набережном шоссе.

Мы сообщали, что общественно-политический деятель Олег Симороз заявил о тяжелом оборудовании, которое сразу потянуло, упавшего человека на дно.

По словам одного из очевидцев, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.

Киев трагедия авария развлечения люди река Днепр река

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ