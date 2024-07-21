Авария на антракционе-спуске над Днепром – подобный инцидент был в 2018 году

История повторяется — в Киеве уже были случаи падения с аттракциона-спуска в 2018 году
В воскресенье, 21 июля, в Киеве на аттракционе-спуске над Днепром оборвался трос , из-за чего человек упал в воду. Этот аттракцион уже запрещали в 2018 году из-за подобного трагического случая, однако в 2020 году его снова открыли, зарегистрировав на нового предпринимателя.
Об этом сообщили в Times of Ukraine в воскресенье.
Нередкий случай падения человека с аттракциона-спуска над Днепром
Сегодня в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, в результате чего находившийся на аттракционе человек упал в воду. Подобный случай уже случался в 2018 году, тогда зиплайн запретили, но уже в 2020 году начали искать нового инвестора.
В сообщении говорится, что 25 мая 2018 уже был трагический случай с падением человека в воду и многочисленные жалобы по несоблюдению правил безопасности. Тогда аттракцион запретили, ведь срок его эксплуатации истек еще почти год назад.
Однако в 2020 году КП "Плесо" стало заказчиком нового проекта. Зиплайн зарегистрирован на ФЛП Анны Левиной в Кривом Роге, которая имеет соответствующий КВЭД на функционирование аттракционов и тематических парков.
Подобные экстремальные развлечения существуют в Днепре и на курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Напомним, в результате аварии на аттракционе в Киеве осложнилось движение на Набережном шоссе.
Мы сообщали, что общественно-политический деятель Олег Симороз заявил о тяжелом оборудовании, которое сразу потянуло, упавшего человека на дно.
По словам одного из очевидцев, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.
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