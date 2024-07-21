Авария на антракционе-спуске над Днепром – подобный инцидент был в 2018 году

Люди катаются на зиплайне над Днепром. Фото:kyivflyline

В воскресенье, 21 июля, в Киеве на аттракционе-спуске над Днепром оборвался трос , из-за чего человек упал в воду. Этот аттракцион уже запрещали в 2018 году из-за подобного трагического случая, однако в 2020 году его снова открыли, зарегистрировав на нового предпринимателя.

Об этом сообщили в Times of Ukraine в воскресенье.

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Нередкий случай падения человека с аттракциона-спуска над Днепром

Сегодня в Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром, в результате чего находившийся на аттракционе человек упал в воду. Подобный случай уже случался в 2018 году, тогда зиплайн запретили, но уже в 2020 году начали искать нового инвестора.

В сообщении говорится, что 25 мая 2018 уже был трагический случай с падением человека в воду и многочисленные жалобы по несоблюдению правил безопасности. Тогда аттракцион запретили, ведь срок его эксплуатации истек еще почти год назад.

Однако в 2020 году КП "Плесо" стало заказчиком нового проекта. Зиплайн зарегистрирован на ФЛП Анны Левиной в Кривом Роге, которая имеет соответствующий КВЭД на функционирование аттракционов и тематических парков.

Подобные экстремальные развлечения существуют в Днепре и на курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Напомним, в результате аварии на аттракционе в Киеве осложнилось движение на Набережном шоссе.

Мы сообщали, что общественно-политический деятель Олег Симороз заявил о тяжелом оборудовании, которое сразу потянуло, упавшего человека на дно.

По словам одного из очевидцев, упав в воду, человек даже не проявлял никаких признаков жизни.